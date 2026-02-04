NBA》少了柯瑞的勇士真慘 遭七六人打爆吞2連敗

柯瑞（左）。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰七六人，少了當家一哥柯瑞（Stephen Curry）情況下陷入苦戰，最終以94：113吞下2連敗。

勇士一哥柯瑞因為「跑者膝」傷勢，今天和七六人一戰休兵，加上巴特勒（Jimmy Butler III）先前就因傷報銷，今天由D.格林（Draymond Green）、哈佛德（Al Horford）兩名老將領軍出擊。

請繼續往下閱讀...

勇士在首節打完暫時以1分小幅領先，次節七六人找到準星，一波10：0攻勢擴大領先，隨後桑托斯（Gui Santos）飆進三分球助隊止血，勇士也拉高防守強度，製造對手失誤後迎頭趕上，半場打完勇士暫時以55：58落後。

七六人艾奇康（VJ Edgecombe）半場繳出全隊最高11分，博納（Adem Bona）10分次之；勇士方面，只有替補上陣的波斯特（Quinten Post）攻下10分得分上雙，但半場團隊命中率54%還優於七六人的42%。

七六人在第3節一波9：0攻勢擴大優勢，3節打完取得13分領先，勇士也無力逆轉戰局，吞下2連敗。

七六人今天7人得分上雙，艾奇康拿下全隊最高25分、7籃板、7助攻，勇士方面，替補上陣的斯賓塞（Pat Spencer）和桑托斯都繳出13分全隊最高。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法