NBA》重磅交易轉戰騎士！ 哈登吐露真心話：不想拖垮快艇未來

2026/02/04 13:50

哈登。（資料照，美聯社）哈登。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇在今天跟騎士完成交易，把11屆明星「大鬍子」哈登（James Harden）送往騎士，換取後衛葛蘭德（Darius Garland）以及一張2輪選秀籤，而哈登也在交易過後透露真心話。

《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）向哈登詢問交易的感想，他直言：「在生活中，不僅是籃球，當事情進展不順時，有很多方法可以結束一段關係，而不需要互相傷害。好吧，也許我們只是看不到共同的未來，或是彼此成長的節奏不再一致，無論情況如何。」

哈登持續說道：「我覺得以前的其他情況並非如此。這就是為什麼我敬重Steve（Steve Ballmer，快艇老闆）、Lawrence（ Lawrence Frank，快艇總管）和T-Lue（Tyronn Lue，快艇主帥），因為他們並未像外界刻意營造的那樣，讓我陷入尷尬的境地。」

至於為何求去？哈登表示，自己不想感覺是在拖累快艇的未來，他希望快艇能真正有機會重建，並獲得一些選秀資產。而對於騎士隊，他看到奪下東冠的機會，同時盛讚騎士是一支非常棒的球隊、教練團。哈登也直言，儘管他想續留洛杉磯再拚下去，但因為自己從未奪冠過，以籃球的角度來講，騎士隊奪冠的機會更大一點。

最後，哈登也為自己在洛杉磯的過去做出總結，他表示，「我們共同度過了一段極其精彩的2年半，雖然沒能達成我們共同設定的目標，但我認為我們創造了美好的回憶、經歷了偉大的勝仗，也留下了開心的時刻。說到底，這終究是一門生意，而我認為雙方都各取所需，目前都處於極佳的狀態且感到滿意。」哈登也對於加盟騎士感到很興奮，他願意為生涯首座冠軍付出一切。

