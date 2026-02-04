自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB》去年敲大聯盟生涯首轟 前古巴名教頭之子遭馬林魚給DFA

2026/02/04 14:24

梅沙二世。（資料照，法新社）梅沙二世。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚隊今天從讓渡名單中撿走洛磯右投阿克頓（Garrett Acton），為了清出球員名單空間，把外野手梅沙二世（Victor Mesa Jr.）給指定讓渡（DFA）。

現年24歲的梅沙二世是古巴隊傳奇教頭梅沙（Victor Mesa）的兒子，他於去年美國時間5月26日首度升上大聯盟，並在9月8日擊出大聯盟生涯首轟。梅沙二世本季出賽16場，有1轟、6分打點，打擊率1成88，整體攻擊指數（OPS）為0.641。

梅沙二世曾名列2024年馬林魚官方自家農場前30大新秀的第4名，但他該年遇到腳踝和背部傷勢，去年也因大腿後肌拉傷缺陣一段時間。

上季梅沙二世主要待在小聯盟3A，出賽42場交出7轟、30分打點，打擊率3成01的成績，OPS為0.878。梅沙二世在2024年於3A繳出13轟、51分打點，打擊率2成59，OPS為0.749。

另外，梅沙二世在2018年與哥哥維克特（Victor Victor Mesa）從古巴叛逃後，一起加入馬林魚體系，但維克特在2023年6月就離開球隊。

