MLB》3位傳奇球星進駐古柏鎮 名人堂公布入選者代表隊徽

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟名人堂在今天公布本屆3位入選者的匾牌代表隊徽，435轟名將「川哥」貝爾川（Carlos Beltrán）選定紐約大都會、10屆金手套球星瓊斯（Andruw Jones）選擇的是亞特蘭大勇士，另外生涯敲出434支全壘打寫下二壘手最多轟的肯特（Jeff Kent）則是舊金山巨人。

全美棒球記者協會（BBWAA）在1月21日，公布貝爾川與瓊斯分別以84.2％以及78.4％的得票率入選名人堂，而在此之前「當代棒球委員會」也透過票選讓肯特入選，本屆3位選手成功進駐古柏鎮。

目前48歲的貝爾川，曾在2005到2011年球季中效力大都會，其中5個球季有入選明星賽，留下.280/.369/.500的打擊三圍，149發全壘打與559分打點，OPS+129。他在聲明中表示，大都會時期是他個人生涯成長最多，也是成就最高的階段，「我很榮幸我的名人堂匾牌上將會出現大都會隊的隊徽。」

同樣48歲的瓊斯，在他17年的生涯中就有12年為勇士奮鬥，自1996年升上大聯盟後一路到2007年間，一共1761場出賽，打擊三圍.263/.342/.497，368轟與1117分打點，OPS+114，期間還入選5次明星賽，並完成金手套10連霸殊榮，在聲明中他也說：「勇士是給予我第1次機會讓我追逐兒時夢想的球隊，能夠在匾牌中戴上象徵勇士『A』的帽子，我感到非常驕傲。」

57歲的肯特，在大聯盟初期曾先後加盟藍鳥、大都會與印地安人（現守護者前身），直到1997年來到舊金山後大放異彩，並在巨人待了6個球季，出賽900場打出.297/.368/.535的打擊三圍，累計175轟與689分打點，OPS+136，這段期間入選過3屆明星賽，並在2000年以超狂成績單榮獲國聯MVP，「我生涯中經過的每一站都對我至關重要，但尤其在巨人我取得最多的成就，同時也是我職棒生涯待最久的球隊。」

