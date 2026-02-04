經典賽》日本第30人出爐！上屆狂敲13打點的吉田正尚吐心聲

吉田正尚確定為日本第30人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽日本武士30人名單全數揭曉，先前尚未公布的第30人就是紅襪隊的吉田正尚。

吉田在上一屆大賽中表現活躍，留下了打擊率4成09、2轟與13分打點的驚人數據。特別是在對陣墨西哥的準決賽中，他在落後局面下擊出追平比數的三分全壘打，幫助日本起死回生。

日本武士在12月底先行公布8名成員，包括道奇隊的大谷翔平投手等人入選。隨後，總教練井端弘和分階段宣布選手名單，在1月26日的記者會上，追加道奇山本由伸以及藍鳥岡本和真等10人，讓名單來到29人，當時井端表示因為手續問題尚未公布，現在確定就是吉田正尚。

吉田正尚表示：「這次能入選日本代表隊，我由衷感到榮幸。能與這支最棒的球隊，以及最優秀的教練團與選手們並肩作戰，我會好好銘記這份喜悅，並為了侍日本隊的勝利盡職盡責。為了能再次與大家分享最棒的瞬間，我會帶著覺悟去戰鬥。」

日本隊30人名單正式出爐（15投15打*）：

投手：松井裕樹、宮城大彌、伊藤大海、大勢、大谷翔平*、菊池雄星、山本由伸、菅野智之、種市篤暉、高橋宏斗、曽谷龍平、北山亘基、平良海馬、松本裕樹、石井大智

捕手：若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平

内野手：牧秀悟、小園海斗、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明、岡本和真、村上宗隆

外野手：近藤健介、周東佑京、森下翔太、鈴木誠也、吉田正尚

*大谷翔平預計擔任指定打擊，投球可能性低但不是0

