經典賽》「台灣殺手」今永昇太未進日本隊 日媒點名遺珠名單

今永昇太。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊今天確定效力紅襪隊的外野手吉田正尚，成為球隊第30人。日媒《中日體育》列出日本武士隊的遺珠，包含小熊隊日本明星左投今永昇太。

現年32歲的今永昇太曾在2017年亞冠賽、2019年世界12強賽兩度壓制台灣隊，被封為「台灣殺手」。今永也是2023年經典賽日本隊奪冠成員。

今永昇太在2024年加入小熊隊，旅美首年豪取15勝，交出防禦率2.91、單季賞174次三振的成績，並入選明星賽。不過，今永昇太去年表現下滑，先發25場拿到9勝8敗、防禦率3.73，共投144.2局賞117次三振，被擊出多達31發全壘打。《中日體育》報導，今永可能考量到身體狀況等因素，最終放棄入選日本代表隊。

佐佐木朗希。（資料照，路透）

同樣是上屆經典賽奪冠成員的道奇日本右投佐佐木朗希，去年旅美首年就因傷缺陣一段時間，直到季末才以後援投手身分歸隊，仍幫助道奇隊達成二連霸。佐佐木朗希今年將以先發投手身分為主，道奇隊擔憂他的傷勢，因此未放行他參加經典賽。

效力大都會的日本右投千賀滉大，去年6月補位一壘時拉傷右大腿後肌，自此成績一落千丈，明星賽後8場先發一勝難求、吞下3敗，這段期間的防禦率高達6.56，季末還被下放小聯盟3A。千賀滉大去年交出7勝6敗、防禦率3.22的表現。

休賽季加盟太空人的日本右投今井達也、效力國民隊的左投小笠原慎之介等人，也都未入選日本隊。

另據日媒《Full-Count》報導點名日本隊的遺珠名單，其中日本國內組方面，阪神虎王牌右投村上頌樹、中央聯盟防禦率王才木浩人，上季央聯勝投王的橫濱DeNA王牌左投東克樹，去年央聯救援王的中日龍守護神松山晋也、太平洋聯盟救援王的軟銀終結者杉山一樹、軟銀明星左投大關友久、日本火腿明星右投有原航平、去年摘洋聯安打王的樂天金鷲內野手村林一輝等人，也都未能入選日本隊。

本屆經典賽，衛冕軍日本隊與台灣隊、南韓隊、澳洲隊、捷克隊分在C組，分組取前二晉級複賽。

日本隊30人名單

投手：松井裕樹、宮城大彌、伊藤大海、大勢、大谷翔平、菊池雄星、山本由伸、菅野智之、種市篤暉、高橋宏斗、曽谷龍平、北山亘基、平良海馬、松本裕樹、石井大智

捕手：若月健矢、坂本誠志郎、中村悠平

內野手：牧秀悟、小園海斗、牧原大成、源田壮亮、佐藤輝明、岡本和真、村上宗隆

外野手：近藤健介、周東佑京、森下翔太、鈴木誠也、吉田正尚

千賀滉大。（資料照，美聯社）

