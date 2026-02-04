自由電子報
日職》日本火腿二軍選手三餐 潘武雄印象深刻

2026/02/04 14:42

潘武雄。（資料照，記者林正堃攝）潘武雄。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕2月1日統一獅在台南棒球場全員開訓，除了正在參與經典賽台灣隊集訓的教練、選手外，包含老將陳鏞基與中生代蘇智傑都回歸球隊。本季因主砲林安可旅日，陳鏞基宣布將在 2026 年球季結束後正式引退，打擊火力面臨新挑戰，打擊教練潘武雄特別點名期待林培緯、朱迦恩，期待他們能把握機會補上戰力缺口。

2025年潘武雄正式接任一軍打擊教練，並於該年10月底赴沖繩參與日職北海道火腿鬥士隊秋訓，這也是潘武雄首度海外學習進修，歷經12天學習之旅，潘武雄對火腿隊身材養成跟飲食管理留下深刻印象。他提到，火腿對二軍和育成選手肌肉量、體脂肪非常要求，三餐都是蛋白質，從身材養成開始，再慢慢加上技術。

新球季獅隊打擊戰力少了林安可，潘武雄教練看好外野手朱迦恩、陳維祥，以及內野重砲林培緯補上火力空缺。朱迦恩具長打實力，潘武雄提到，他常鼓勵朱迦恩，只要擊球穩定度好，其實他的打擊力量不會輸給林安可，希望朱迦恩能相信自己。

22歲林培緯是獅隊期待的新生代內野重砲，自2022年選秀加入後，球隊相當重視林培緯的養成，潘武雄認為他的打擊力量沒話說，主要是在場上的一些觀念，並找到屬於他的打法。

「儘管成績看起來不是這麼的好看，但心境轉變對我來說是收穫最多的一年。」林培緯以更踏實的心情過每一天，對於新球季目標，他則希望自己健健康康打完一整個球季。

除了朱迦恩、林培緯外，首席教練郭俊佑與打擊教練潘武雄都點名18歲新秀王翾佑。王翾佑去年從麥寮高中畢業後，在選秀會上獲獅隊第三輪指名。178公分的王翾佑守備以三壘為主，郭俊佑教練認為他身體素質很不錯，加上平時跟著球隊訓練結束後，經常留下來自主特守、特打，展現強大企圖心。

