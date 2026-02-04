自由電子報
羽球亞團賽》台灣女團橫掃新加坡晉級8強 明和安洗瑩領軍的南韓搶分組第一

2026/02/04 15:23

邱品蒨。（資料照，記者林正堃攝）邱品蒨。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣隊今天在亞洲羽球團體錦標賽女子組小組賽以5：0橫掃新加坡，加上新加坡吞下2連敗，台灣隊確定晉級8強，明天上午小組賽第2戰要碰上由世界球后安洗瑩領軍的南韓，要搶分組龍頭。

每兩年舉辦一次的亞團賽男、女團分開進行，小組賽各有4小組，取分組前二晉級8強，過去台灣男、女團最佳成績皆為8強。

台灣隊今天迎戰新加坡，第一點由邱品蒨打頭陣，她以兩個21：12輕取因西拉（Insyirah Khan），第2點由女雙林芝昀／許尹鏸聯手出擊，她們也沒費太多功夫，以21：13、21：14擊敗王曉恩／金羽佳。第3點則由林湘緹把關，她以21：11、21：10輕取李心儀。

台灣隊前3點都拿下後，確定已經獲勝，但小組賽得打滿5點，最後兩組人馬依舊得上陣。第4點女雙張淨惠／楊景惇以21：12、21：9拍下李政妍／安德烈亞（TAY Andrea Jacqui），壓軸上陣的許玟琪則以21：15、21：6擊退許妤欣，成功橫掃對手。

由於新加坡昨天以0：5不敵南韓吞下首敗，今天吞下第2敗後也確定遭淘汰，台灣隊和南韓皆拿下8強門票，明天雙方對決要爭取分組第1。

