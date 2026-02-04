辜仲諒為聲請出境於法庭分析經典賽 法官直呼：台灣隊一定打很好！

中國信託慈善基金會董事長、中華棒協理事長辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案今行準備程序。（記者楊心慧翻攝）

〔記者楊心慧／台北報導〕中國信託慈善基金會董事長、中華棒協理事長辜仲諒因捲入中信銀澄清湖大樓購地案，一審被依違反銀行法判刑7年8月，遭限制出境和實施科技監控；案經上訴，高等法院今行準備程序，由於2026世界棒球經典賽將於3月4日至8日於東京巨蛋登場，辜仲諒聲請暫時解除限制出境，並說小組賽一定要打贏韓國，連法官都說：「中華隊一定打很好！」

辜仲諒聲請3月4日至9日前往日本東京力挺中華隊，若中華隊成功晉級，3月10日至3月19日將率領台灣隊赴美國邁阿密。辜仲諒在法庭上談起棒球滔滔不絕，並當場分析賽事，並稱中華隊3月5日對澳大利亞有把握，隔天3月6日若輸日本也沒關係，認為台灣隊可以贏捷克，至於3月8日打韓國的部分相當重要。

「要全力贏韓國！那天晚上打贏的話，我會放鞭炮去美國」辜仲諒面對棒球話題侃侃而談，就連檢方都同意解禁，認為辜仲諒身為棒協理事長，有必要率領中華隊出國征戰。法官同意先准許3月4日至9日讓辜仲諒去東京，並忍不住說：「中華隊一定打很好！」

開庭時看得出法官也希望台灣隊能順利晉級，她也請辜仲諒的律師先準備好延展解禁的陳報狀。辜仲諒開庭結束後步出高院，被問到台灣隊打贏韓國，會如何獎勵球員？他則露出燦笑，豎起大拇指比了大大的讚，並說有幾個獎勵方案，主要還是打韓國的部分，他認為台灣隊會有好的表現，晉級的部分希望是台灣隊與日本。

另外，針對「澄清湖大樓購地」案，辜仲諒今喊冤，稱紅火案、侵吞3億美金案已纏訟20年都判無罪，沒想到此案被判如此重，強調自己無從中獲利，也不相信中信員工藉此拿到一毛錢，此案經過內部層層稽核把關。法官訊後諭知候核辦。

