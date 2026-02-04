MLB》大谷翔平人氣更勝詹姆斯等美國體壇巨星？前大聯盟名將老實說

大谷翔平、詹姆斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平魅力無法擋，前大聯盟三壘手普魯夫（Trevor Plouffe）近期在節目中談及大谷的人氣，直言他在北美可能比NBA湖人巨星詹姆斯（LeBron James）等人還要有影響力。

普魯夫在《Baseball Today》節目中被問及，大谷在北美所有職業運動聯盟當中，是否會是最重要的球員？對此他直言：「是，我可以很肯定地這樣講。他為了棒球已經完成太多偉業，也成功吸引日本市場，讓我們不斷出現這樣的討論。他是那種能把其他運動的球迷吸引過來的球員，這實在很困難。」

請繼續往下閱讀...

節目中也提及NBA湖人詹姆斯、布萊恩（Kobe Bryant），甚至是全美最夯的NFL（國家美式足球聯盟）當今第一人馬霍姆斯（Patrick Mahomes）等4大職業運動的代表性巨星來與大谷比較，普魯夫盛讚：「翔平在在國際層面的影響力也算在內，我認為他比這些人、任何一個都還要再高一個等級。」

近期曾走訪日本的普魯夫，也談到大谷在日本受歡迎的程度，同時點名美國影藝圈的名人，如卡戴珊家族（The Kardashians）、喬治．克隆尼（George Clooney）、布萊德．彼特（Brad Pitt），並直呼：「他遠遠超過那些人。現在的美國，沒有任何一個人能像翔平那樣受到如此高度的關注。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法