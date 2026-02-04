自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平人氣更勝詹姆斯等美國體壇巨星？前大聯盟名將老實說

2026/02/04 16:16

大谷翔平、詹姆斯。（資料照，路透）大谷翔平、詹姆斯。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平魅力無法擋，前大聯盟三壘手普魯夫（Trevor Plouffe）近期在節目中談及大谷的人氣，直言他在北美可能比NBA湖人巨星詹姆斯（LeBron James）等人還要有影響力。

普魯夫在《Baseball Today》節目中被問及，大谷在北美所有職業運動聯盟當中，是否會是最重要的球員？對此他直言：「是，我可以很肯定地這樣講。他為了棒球已經完成太多偉業，也成功吸引日本市場，讓我們不斷出現這樣的討論。他是那種能把其他運動的球迷吸引過來的球員，這實在很困難。」

節目中也提及NBA湖人詹姆斯、布萊恩（Kobe Bryant），甚至是全美最夯的NFL（國家美式足球聯盟）當今第一人馬霍姆斯（Patrick Mahomes）等4大職業運動的代表性巨星來與大谷比較，普魯夫盛讚：「翔平在在國際層面的影響力也算在內，我認為他比這些人、任何一個都還要再高一個等級。」

近期曾走訪日本的普魯夫，也談到大谷在日本受歡迎的程度，同時點名美國影藝圈的名人，如卡戴珊家族（The Kardashians）、喬治．克隆尼（George Clooney）、布萊德．彼特（Brad Pitt），並直呼：「他遠遠超過那些人。現在的美國，沒有任何一個人能像翔平那樣受到如此高度的關注。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中