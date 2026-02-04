自由電子報
經典賽》史上最夢幻的一屆！大谷、賈吉領銜四大天王 專家：歷史意義非凡

2026/02/04 17:08

大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）大谷翔平與賈吉。（資料照合成圖）

〔體育中心／綜合報導〕第六屆世界棒球經典賽有許多頂尖球星齊聚一堂，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，本屆將是史上首次同時有2位現任MVP球星與塞揚獎得主參賽的一屆。

道奇日本巨星大谷翔平去年助隊達成2連霸偉業，並4度以全票勇奪年度MVP、連續3年奪獎，今年將率領日本武士隊挑戰經典賽衛冕霸業，陣中集結9位大聯盟球員寫下隊史之最，打線更能排上5位大聯盟等級的打者，分別為大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚、村上宗隆和岡本和真，能否成為日本史上最強打線備受關注。

而日本隊強敵美國更是組成史上最夢幻「復仇者聯盟」，由擔任隊長的美聯年度MVP「法官」賈吉（Aaron Judge）領軍，野手陣容星光熠熠，包含哈波（Bryce Harper）、小惠特（Bobby Witt Jr.）、羅里（Cal Raleigh）和史瓦伯（Kyle Schwarber）等人。投手方面也非常豪華，有國聯塞揚獎強投史基斯（Paul Skenes）和衛冕美聯塞揚獎的史庫柏爾（Tarik Skubal）坐鎮。

藍斯指出，隨著大谷翔平、賈吉、史基斯與史庫柏爾將在經典賽亮相，現任兩聯盟MVP與塞揚獎得主同時齊聚的WBC為史上首次，過去從未出現過，非常具有歷史意義。藍斯也補充，2006年首屆經典賽是當時年度MVP和塞揚獎得主參賽最多人的一屆，分別是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、「普神」普侯斯（Albert Pujols）和柯隆（Bartolo Colon），他們分別在2005年勇奪美聯和國聯的MVP，以及國聯塞揚獎。

史基斯和史庫柏爾。（資料照合成圖）史基斯和史庫柏爾。（資料照合成圖）

