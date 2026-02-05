快艇騎士交易後對決、羽球亞團賽台灣女團對南韓 今日賽事預告與轉播

騎士與快艇剛做完哈登與賈蘭德交易案就馬上碰頭。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA有3場賽事轉播，分別為金塊對尼克、雷霆對馬刺、騎士對快艇。2連敗的金塊碰上7連勝尼克要力拚止敗；雷霆與馬刺將進行本季第6次也是最後一次交手，衛冕軍雷霆是否能拿下對戰第2勝？至於騎士與快艇剛做完哈登（James Harden）與賈蘭德（Darius Garland）交易案就碰頭，究竟誰能勝出？記得鎖定轉播！

籃球方面還有HBL高中籃球聯賽女子複賽與男子準決賽的賽事；另外，2026年亞洲羽球團體錦標賽如火如荼進行中，台灣女團將要強碰南韓，記得鎖定轉播幫台灣隊加油！

NBA

08：00 金塊 VS 尼克 緯來體育

10：30 雷霆 VS 馬刺 緯來育樂

11：30 騎士 VS 快艇 緯來體育

羽球亞團賽

11：00 女團第二輪 台灣 VS 南韓 愛爾達體育3台

17：00 男團第二輪 中國 VS 泰國 愛爾達體育3台

HBL

12：00 永仁高中 VS 苗栗高商 女生複賽

13：40 東泰高中 VS 能仁家商 男生準決賽

15：20 東山高中 VS 南湖高中 男生準決賽

17：00 松山高中 VS 彰縣成功 男生準決賽

18：40 南山高中 VS 光復高中 男生準決賽

轉播：愛爾達體育1台

