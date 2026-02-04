MLB》因325轟重砲遭到DFA！美媒分析道奇世界冠軍成員的未來處境

羅特維特。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕去年與道奇一同奪冠的替補捕手羅特維特（Ben Rortvedt），休季被紅人承接合約轉戰新東家，不過紅人今天正式迎來325轟重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）鳳還巢，為了清出40人名單空缺，羅特維特遭到DFA（指定讓渡）。

28歲的羅特維特上季透過三方交易從光芒轉戰道奇，是道奇在世界大賽除了明星鐵捕史密斯（Will Smith）外，唯一的替補捕手，不過由於史密斯蹲好蹲滿，羅特維特在世界大賽完全沒有出賽紀錄。去年羅特維特在季後賽共有4場出賽，7打數敲出3安打，被三振3次，打擊率0.249，蹲捕27局，發生1次失誤。

根據《EPSN》記者麥克丹尼爾（Kiley McDaniel）當時報導，道奇季後原先有和羅特維特達成1年125萬美元合約，避免薪資仲裁。《MLBTR》分析，道奇原本可能認為這個薪資水準足以讓其他球隊卻步，不會在讓渡名單上被撿走，結果紅人還是出手承接他的合約。

如今紅人將羅特維特DFA，《MLBTR》分析，羅特維特很可能會在接下來5年內被放進讓渡名單，屆時如果他又被其他球隊撿走，紅人可能就得再透過小聯盟合約補進一些有經驗的替補捕手。

