經典賽》搭上目的地不明的飛美班機 鄭宗哲：為了夢想我願意

鄭宗哲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在休賽季4度遭美職球隊指定轉讓（DFA）的鄭宗哲，今天結束經典賽台灣隊的練習行程後，就將收拾行囊飛往美國，這次只待短短4天就要離開，甚至還有球迷以為之前他已經飛去美國又飛回來，他解釋行程並沒有這麼硬，但就算真要如此，「為了夢想我願意」，一句話道盡他的旅美決心。

24歲的鄭宗哲在休賽季可說歷經轉隊波折，接連遭到海盜、光芒、大都會和國民DFA，目前仍在等待國民隊的最終決定，因為他有可能再面臨轉隊、直接被釋出，或是待在國民小聯盟。鄭宗哲上週原本已結束在台灣隊的集訓行程，原本要赴美參加當時所屬的大都會春訓，但後續又遭大都會DFA後被國民撿走，日前再遭到國民DFA，因此幾天前他又重返台灣隊集訓，如今又要暫別台灣隊。

對於一波多折的狀況，鄭宗哲表示其實心情不會不好，除了一開始被海盜DFA時會難過，畢竟是自己待過的球隊，但後來跟光芒、大都會和國民，其實都沒有實際去過，並不會出現任何情感上的波折。鄭宗哲認為在美職遭到DFA，其實是很正常的事，「我人在這邊（指台灣隊），跟他們一起打球滿快樂的，不會心情不好，我還是我。」

鄭宗哲聽到有球迷關心他是否之前已飛到美國後再飛回來，他表示自己之前有將飛美班機延後，所以並沒有出現這種情況，但他也說，「如果真的是這樣也沒辦法，為了夢想我願意。」不過這次他是真的將飛往美國，因為美職春訓在即，他總要先飛到那邊準備，「我都是訂紐約，因為飛佛羅里達州比較近，如果是鳳凰城，就再改目的地。」

由於國民春訓基地位於佛州，鄭宗哲如果留在國民小聯盟，目的地就在佛州，但因為目前情況尚未明朗，若最終他又被其他球隊撿走，春訓基地在亞歷桑納州鳳凰城的話，他則要再改目的地。儘管未來充滿變數，鄭宗哲仍笑說：「謝謝台積電，現在有直飛鳳凰城的航班了。」

