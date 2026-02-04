自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

經典賽》搭上目的地不明的飛美班機 鄭宗哲：為了夢想我願意

2026/02/04 16:24

鄭宗哲。（記者李惠洲攝）鄭宗哲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在休賽季4度遭美職球隊指定轉讓（DFA）的鄭宗哲，今天結束經典賽台灣隊的練習行程後，就將收拾行囊飛往美國，這次只待短短4天就要離開，甚至還有球迷以為之前他已經飛去美國又飛回來，他解釋行程並沒有這麼硬，但就算真要如此，「為了夢想我願意」，一句話道盡他的旅美決心。

24歲的鄭宗哲在休賽季可說歷經轉隊波折，接連遭到海盜、光芒、大都會和國民DFA，目前仍在等待國民隊的最終決定，因為他有可能再面臨轉隊、直接被釋出，或是待在國民小聯盟。鄭宗哲上週原本已結束在台灣隊的集訓行程，原本要赴美參加當時所屬的大都會春訓，但後續又遭大都會DFA後被國民撿走，日前再遭到國民DFA，因此幾天前他又重返台灣隊集訓，如今又要暫別台灣隊。

對於一波多折的狀況，鄭宗哲表示其實心情不會不好，除了一開始被海盜DFA時會難過，畢竟是自己待過的球隊，但後來跟光芒、大都會和國民，其實都沒有實際去過，並不會出現任何情感上的波折。鄭宗哲認為在美職遭到DFA，其實是很正常的事，「我人在這邊（指台灣隊），跟他們一起打球滿快樂的，不會心情不好，我還是我。」

鄭宗哲聽到有球迷關心他是否之前已飛到美國後再飛回來，他表示自己之前有將飛美班機延後，所以並沒有出現這種情況，但他也說，「如果真的是這樣也沒辦法，為了夢想我願意。」不過這次他是真的將飛往美國，因為美職春訓在即，他總要先飛到那邊準備，「我都是訂紐約，因為飛佛羅里達州比較近，如果是鳳凰城，就再改目的地。」

由於國民春訓基地位於佛州，鄭宗哲如果留在國民小聯盟，目的地就在佛州，但因為目前情況尚未明朗，若最終他又被其他球隊撿走，春訓基地在亞歷桑納州鳳凰城的話，他則要再改目的地。儘管未來充滿變數，鄭宗哲仍笑說：「謝謝台積電，現在有直飛鳳凰城的航班了。」

鄭宗哲。（記者李惠洲攝）鄭宗哲。（記者李惠洲攝）

鄭宗哲。（記者李惠洲攝）鄭宗哲。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中