MLB》休季和宇宙道奇銀彈對轟的藍鳥還沒完！傳看上FA最後大咖球星

瓦德茲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕去年在世界大賽不敵道奇的藍鳥，休季瘋狂豪砸銀彈，近期楓葉大軍可能又有動作。根據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）和薛爾曼（Joel Sherman）報導，藍鳥對太空人明星左投瓦德茲（Framber Valdez）表達興趣。

瓦德茲是目前FA僅存最後一位大咖球星，也是現在最熱門人選。瓦德茲生涯8個球季都在太空人度過，2度入選全明星賽，2023年更創下隊史首位無安打左投壯舉。上季瓦德茲成績比起往年稍微退步，整季31場出賽皆擔任先發，192局的投球送出187次三振，並有2場完投的紀錄，戰績13勝11敗，防禦率3.66，ERA+114。

《紐約郵報》海曼與薛爾曼指出，藍鳥是許多對瓦德茲感興趣的球隊之一。如果藍鳥的興趣屬實，他們可能會面臨來自美東火藥庫對手的競爭，此休季金鶯不斷與瓦德茲傳出連結。

藍鳥不敵道奇後，似乎下定決心要與當今最邪惡帝國來場銀彈對轟，休季在自由市場上先後簽下席斯（Dylan Cease）、龐塞（Cody Ponce）、羅傑斯（Tyler Rogers）與岡本和真，簽約總額高達3.37億美元，同時也花了大筆資金續留核心如小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、畢伯（Shane Bieber）、柯克（Alejandro Kirk）等人，如今有望繼續補強。

