體育 籃球 NBA

NBA》得知字母哥交易包恐成現實 勇士嘴綠吐真言：他X精彩的旅程...

2026/02/04 17:56

格林與柯爾。（美聯社）格林與柯爾。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年季中交易大限將在台灣時間2月6日截止，勇士4冠明星前鋒「嘴綠」格林（Draymond Green）如今也被捲入有關「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞。今天格林在記者會上，首度承認這個可能性，也吐露內心話。

先前《ESPN》報導，勇士想追求公鹿MVP球星「字母哥」亞德托昆波，而在公鹿提出的各種報價中，格林的名字也被列入其中。近日格林對此類傳聞的反應不大，只表示他與其他人得知的訊息一樣多，而自己已經在金州待了近14年，所以也沒理由擔心自己要離開，倘若真是如此，那也只是在商言商。

不過隨著勇士總教練柯爾（Steve Kerr）在美國時間週一與格林討論關於交易傳聞一事，也讓這位冠軍老臣意識到，這可能真的會是他效力勇士最後一個賽季，「那一刻，事情突然變得很真實。」格林今於賽後記者會透露，柯爾先是關心他的近況，接著問起他的妻子對於交易傳聞的感受，「我心想，我其實還沒跟她談過這件事，這不是我會去聊的話題。但就在那刻，突然變得很真實。」

這樣的現實也讓格林忍不住與自己9歲的兒子坦白，「我跟他說，『如果我被交易了怎麼辦？』他回我：『他們幹嘛把你交易掉？』我說這就是一門生意。我從來沒被交易過，但這種事可能會發生在任何人身上。」

格林表示，很多人都想知道他對交易傳聞的感受，而他的想法很簡單：「會不會覺得不爽？一點都不會。如果這是對球隊最好的選擇，那就這樣吧，我不會有那種感覺。你如果在13年半前告訴我，簽下一張紙，你就能在同個地方待13年半，我會毫不猶豫簽下去。那我還有啥好擔心的？有啥好生氣的？我已經在這裡13年半了，這大概比98%的NBA球員一輩子待在同一隊的時間還要久。」

「我不知道此時此刻是否就是句點，但如果是，那這真是一段他X精彩的旅程（what a f**king run it has been），我願意為這句話被罰錢，真的，太他X精彩了。」格林表示自己能為勇士效力多年，很有福氣，也很幸運、感恩，「我不知道會不會結束，且戰且走吧，如果真的是結局，那也沒關係，所有美好的事物，總有一天會走到盡頭，這就是我現在的心境。」

