經典賽》適應投球計時器不難 林詩翔：「難在，你可能會被打」

林詩翔Live BP，後方為投球計時器。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕24歲的台鋼雄鷹終結者林詩翔可望入選經典賽台灣隊正選名單，他今天隨台灣隊進行LIVE BP（實戰投打練習），除了適應大聯盟規定更短的出手秒數限制，也在調整比賽手感。在今天投球時，曾有一顆出現「嗶」一聲的疑似違規聲音，林詩翔表示那個不是超時，他認為適應投球計時器不難，「難在，你可能會被打」，誠實道出經典賽的強度。

台灣隊今由吳俊偉、林詩翔、莊昕諺、賴胤豪、韋宏亮輪番投球，並邀來林佾葳和王宇傑兩名業餘投手助陣，投手丘後方則擺上計時15秒的投球計時器，投手教練林岳平則在護網後方觀察。根據經典賽的規定，投手在壘上無人15秒、壘上有人18秒內必須完成投球，比中職現行壘上無人18秒、壘上有人23秒更短。

請繼續往下閱讀...

包括林詩翔和莊昕諺在投球時，都各出現1顆發出「嗶」聲響的警示聲，在場媒體以為是投球超時的聲音。林詩翔則說，那不是超時，基本上WBC規定，只要啟動投球動作，秒數就會停，不像中職的計時器還會繼續走，但他仍必須去適應投完一顆球後緊接再出手的快節奏，「只要有猶豫，就會超時。」林詩翔自評現在狀況已調整到70%，等到比賽快接近就再把強度拉上去，坦言目前心態上還沒做好完整備戰，「目較比較屬於身體控制的階段。」

林岳平則希望投手群習慣這種快速投球的節奏，不用太過去放大投球計時器，只是要透過練習，讓投手群去適應在15秒內完成從準備到投球的過程。

對於30人名單將在後天宣布，林詩翔認為自己不需要去為了名單而緊張，他比較緊張的是自己的球技和球季，也表示進入集訓階段後，他就把個人社群關閉，希望能專心備戰。

林詩翔Live BP，後方為投球計時器。（記者李惠洲攝）

林詩翔。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法