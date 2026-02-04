自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球

經典賽》適應投球計時器不難 林詩翔：「難在，你可能會被打」

2026/02/04 17:21

林詩翔Live BP，後方為投球計時器。（記者李惠洲攝）林詩翔Live BP，後方為投球計時器。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕24歲的台鋼雄鷹終結者林詩翔可望入選經典賽台灣隊正選名單，他今天隨台灣隊進行LIVE BP（實戰投打練習），除了適應大聯盟規定更短的出手秒數限制，也在調整比賽手感。在今天投球時，曾有一顆出現「嗶」一聲的疑似違規聲音，林詩翔表示那個不是超時，他認為適應投球計時器不難，「難在，你可能會被打」，誠實道出經典賽的強度。

台灣隊今由吳俊偉、林詩翔、莊昕諺、賴胤豪、韋宏亮輪番投球，並邀來林佾葳和王宇傑兩名業餘投手助陣，投手丘後方則擺上計時15秒的投球計時器，投手教練林岳平則在護網後方觀察。根據經典賽的規定，投手在壘上無人15秒、壘上有人18秒內必須完成投球，比中職現行壘上無人18秒、壘上有人23秒更短。

包括林詩翔和莊昕諺在投球時，都各出現1顆發出「嗶」聲響的警示聲，在場媒體以為是投球超時的聲音。林詩翔則說，那不是超時，基本上WBC規定，只要啟動投球動作，秒數就會停，不像中職的計時器還會繼續走，但他仍必須去適應投完一顆球後緊接再出手的快節奏，「只要有猶豫，就會超時。」林詩翔自評現在狀況已調整到70%，等到比賽快接近就再把強度拉上去，坦言目前心態上還沒做好完整備戰，「目較比較屬於身體控制的階段。」

林岳平則希望投手群習慣這種快速投球的節奏，不用太過去放大投球計時器，只是要透過練習，讓投手群去適應在15秒內完成從準備到投球的過程。

對於30人名單將在後天宣布，林詩翔認為自己不需要去為了名單而緊張，他比較緊張的是自己的球技和球季，也表示進入集訓階段後，他就把個人社群關閉，希望能專心備戰。

林詩翔Live BP，後方為投球計時器。（記者李惠洲攝）林詩翔Live BP，後方為投球計時器。（記者李惠洲攝）

林詩翔。（記者李惠洲攝）林詩翔。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中