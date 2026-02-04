世界盃資格賽》26日踢館台灣！南韓隊名單出爐 外籍新主帥大膽選3新人

南韓外籍教練馬祖爾茲。（取自X）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊將在本月26日於2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第二階段在新莊體育館迎戰南韓，南韓男籃今公布名單，陣容相較第一階段有不少異動、人選年輕化，平均年齡僅24.7歲。

南韓隊在第一階段「雙殺」中國取得2連勝，隨後宣布由拉脫維亞籍的馬祖爾茲（Nikolajs Mazurs）接任總教練，成為南韓國家隊史上首位外籍教頭，他的國際賽執教首秀就是月底對上台灣，今公布令人耳目一新的代表隊名單，一舉選進了3名職籃新人。

請繼續往下閱讀...

南韓男籃此次依舊由效力日本B聯盟長崎隊的李賢重領軍，12人名單中有不少異動，其中最驚奇的是選進3名職籃新鮮人，包括安養隊的後衛文有鉉、高陽隊中鋒姜志勛以及效力首爾SK的混血好手丹尼爾，都獲得新任總教練青睞。

南韓隊今破例在首爾舉辦名單公佈記者會，總教練馬祖爾茲一一回答媒體對名單的疑問，他表示，名單異動的考量除了選手傷勢，也考量了球員在聯賽的表現，「我們選了能夠適應各種情況的球員，他們都懂得團隊籃球，充滿火力且具備團隊第一的觀念。」

對於在第二階段面對台灣與日本希望團隊展現什麼樣的球風，馬祖爾茲先幽默回應，「要回答這個問題可能要2小時」，接著表示，比起一味追求快速球風，希望能充分發揮每個球員的優勢，「大家不只在進攻端，防守端也要能投入大量的努力，那些數據面不會呈現的身體對抗層面，包括籃板、掩護等細節，也都會是我的重點。」

南韓第二階段名單如下：

李政鉉（高陽SONO）、姜志勛（高陽SONO）、李承炫（蔚山現代）、李賢重（B聯盟長崎）、劉基相（昌原LG）、梁俊錫（昌原LG）、李元錫（首爾三星）、申勝民（大邱KOGAS飛馬）、宋橋昌（釜山KCC）、金寶培（原州DB）、文有鉉（安養）、艾迪・丹尼爾（首爾SK）

