自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球

世界盃資格賽》26日踢館台灣！南韓隊名單出爐 外籍新主帥大膽選3新人

2026/02/04 17:29

南韓外籍教練馬祖爾茲。（取自X）南韓外籍教練馬祖爾茲。（取自X）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣隊將在本月26日於2027世界盃籃球亞洲區資格賽首輪第二階段在新莊體育館迎戰南韓，南韓男籃今公布名單，陣容相較第一階段有不少異動、人選年輕化，平均年齡僅24.7歲。

南韓隊在第一階段「雙殺」中國取得2連勝，隨後宣布由拉脫維亞籍的馬祖爾茲（Nikolajs Mazurs）接任總教練，成為南韓國家隊史上首位外籍教頭，他的國際賽執教首秀就是月底對上台灣，今公布令人耳目一新的代表隊名單，一舉選進了3名職籃新人。

南韓男籃此次依舊由效力日本B聯盟長崎隊的李賢重領軍，12人名單中有不少異動，其中最驚奇的是選進3名職籃新鮮人，包括安養隊的後衛文有鉉、高陽隊中鋒姜志勛以及效力首爾SK的混血好手丹尼爾，都獲得新任總教練青睞。

南韓隊今破例在首爾舉辦名單公佈記者會，總教練馬祖爾茲一一回答媒體對名單的疑問，他表示，名單異動的考量除了選手傷勢，也考量了球員在聯賽的表現，「我們選了能夠適應各種情況的球員，他們都懂得團隊籃球，充滿火力且具備團隊第一的觀念。」

對於在第二階段面對台灣與日本希望團隊展現什麼樣的球風，馬祖爾茲先幽默回應，「要回答這個問題可能要2小時」，接著表示，比起一味追求快速球風，希望能充分發揮每個球員的優勢，「大家不只在進攻端，防守端也要能投入大量的努力，那些數據面不會呈現的身體對抗層面，包括籃板、掩護等細節，也都會是我的重點。」

南韓第二階段名單如下：

李政鉉（高陽SONO）、姜志勛（高陽SONO）、李承炫（蔚山現代）、李賢重（B聯盟長崎）、劉基相（昌原LG）、梁俊錫（昌原LG）、李元錫（首爾三星）、申勝民（大邱KOGAS飛馬）、宋橋昌（釜山KCC）、金寶培（原州DB）、文有鉉（安養）、艾迪・丹尼爾（首爾SK）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中