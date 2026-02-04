自由電子報
體育 網球

網球》傳奇老將喬科維奇雖敗猶榮 澳網留下五大歷史紀錄

2026/02/04 18:06

喬科維奇。（資料照）喬科維奇。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕精彩絕倫的2026年澳洲網球公開賽落幕後，依《ATPTour.com》統計數據，喬科維奇（Novak Djokovic）雖敗猶榮，儘管抱憾無緣空前大滿貫25冠偉業，38歲塞爾維亞老將仍在南半球墨爾本公園締造五大歷史紀錄。

喬科維奇功虧一簣，4盤遭到22歲西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）逆襲，澳網男單決戰10連勝紀錄被終結，不過寶刀未老的他，此行職業生涯累計賽史104勝，一舉超越「三巨頭」中退役瑞士老將費德爾（Roger Federer）所保持的102勝障礙，榮膺笑傲男女的「勝場王」。再來喬科維奇目前在澳網、法國公開賽和溫布頓錦標賽，都已順利跨越百勝關卡，成為唯一這三大賽事獲此成就的傳奇球星。

喬科維奇原已保持四大滿貫單打勝場數最多紀錄，1月24日更達成史無前例的400勝，最終402勝（16強對手賽前退出）也持續堆高紀錄，並擴大與369勝費德爾、367勝美國天后小威廉絲（Serena Williams）的差距。1987年5月22日出生的喬科維奇，也是公開年代最年長的澳網男單決戰老將，超越地主羅斯沃爾（Ken Rosewall ）1972年37歲完成的壯舉。

喬科維奇第38度勇闖大滿貫男單決戰，不但領先34次的美國退役女將艾芙特（Chris Evert），35歲之後還能7度問鼎金盃，驚人續航力更是公開年代首見，過去羅斯沃爾6回、小威5回，費爸則有4次。

