經典賽》聽到平野惠一的花式稱讚 鄭浩均卻先說：好擔心喔

鄭浩均。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕經典賽台灣隊30人正單名單將後天公布，中信兄弟投手鄭浩均不但有望入選，還收到來自母隊總教練平野惠一的花式稱讚，但鄭浩均卻說：「好擔心喔。之前他講我球速160，現在又這樣講，可能他有其他意思，叫我繼續加油吧。」

中信兄弟前天舉行開訓典禮，鄭浩均和其他入選台灣隊集訓名單的江坤宇、宋晟睿等人都返回母隊出席，而平野當然期盼子弟兵都能成為戰力，但強調希望他們不要受傷。不過對於陣中本土強投「美美」鄭浩均，平野受訪時稱讚連連，不但說他跟許多日本教練都推薦美美，還被問及如果鄭浩均對決大谷翔平，自己會幫美美加油。

請繼續往下閱讀...

但對於平野的讚美，鄭浩均顯得受寵若驚，還語帶忐忑地說：「好擔心喔。」因為去年鄭浩均傷癒復出時，平野就曾跟媒體表示之前看到他在牛棚練投飆出160公里，如今鄭浩均再聽到平野對媒體稱讚自己，則解讀為這是總教練希望自己繼續加油。聽到如果對決大谷，平野要幫自己加油時，鄭浩均還反問：「這是他親口說的嗎？那可能是我贏面大吧，他那麼看好我。」

面對正選名單即將公布，鄭浩均表示自己不會緊張，就順其自然，「有機會的話就是最好，看教練有沒有要給我這個空間在這邊」。目前他進牛棚練投4次，尚未進入LIVE BP（實戰投打練習）階段，表示自己的進度比其他人慢一點點，但都還在合理範圍。

鄭浩均。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法