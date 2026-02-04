經典賽》高永表驚傳無緣入選南韓！韓媒：潛水艇對付台灣的時代不再

高永表。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕效力韓職KT巫師34歲低肩側投高永表，先前入選南韓經典賽國家隊集訓名單，坦言如果最終有入選經典賽國家隊的話，一定要一雪前恥；不過根據韓媒《Spochoo》報導，據傳高永表已經確定無緣入選南韓代表隊。

報導指出，由於KBO對名單嚴加保密，外界難以掌握完整名單內容，但綜合採訪結果，高永表幾乎確定是落選的投手之一。一名熟悉南韓代表隊內情的消息人士透露，在1月27日舉行的最終會議上，是否要帶高永表進名單，曾引發長時間激烈討論；另一消息人士也說，支持高永表入選的聲音也不少，但經過許久討論，最終仍決定選擇其他投手。

請繼續往下閱讀...

韓媒分析，南韓隊忍痛捨棄高永表，關鍵在於世界棒壇掀起「速度革命」，無論是美國、日本，甚至台灣，國家隊組成趨勢都偏向帶大量擁有150公里以上球速的速球派投手，此潮流下，相較以位移與變速球取勝的低肩側投，南韓隊更傾向選擇火球派投手。

先前南韓總教練柳志炫已經表明，將會帶15名投手，而預計入選的主力投手群，包含最速161.4公里的文東珠，以及郭彬、金澤延、裴燦昇等150公里等級好手，加上均速158公里的紅雀火球男歐布萊恩 （Riley O'Brien）助陣，南韓隊徹底確立「速度導向」的投手配置，也讓去年均速僅134.8公里的高永表無緣入選。

韓媒表示，南韓在國際賽完全不帶側投實屬罕見，過去對日本多以左投先發、對台灣則安排潛水艇投手幾乎成固定公式，當年力量尚可但成熟度不足的台灣隊打者，經常難以適應「潛水艇」投手的變化球；然而近年此策略逐漸失效，隨著越來越多台灣球員接受美國棒球洗禮，整體實力顯著提升，過去那種「一定怕側投」的時代早已成為歷史。

韓媒指出，韓國棒球近年在這一變化上反應不及，像2024年世界12強賽對台灣之戰，原本在郭彬與高永表之間猶豫，最終仍選擇高永表，卻慘遭台灣隊2支全壘打砲轟；近年KBO也因ABS（自動化好球帶）影響導致側投數量急遽減少，業餘棒球也同樣出現側投消失的趨勢，如今連撐起聯盟門面的高永表都無緣國家隊，未來要在國際賽場看到「潛水艇」投手，恐怕難上加難。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法