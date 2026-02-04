經典賽》台韓大戰是晉級關鍵！ 姜正浩預測元兌仁投台灣

元兌仁。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕今年3月經典賽C組預賽在東京巨蛋開打，台灣與日本、南韓、澳洲、捷克同分組，5取2晉級美國8強複賽。38歲南韓前重砲姜正浩在個人YouTube頻道分析C組賽事，他認為台韓大戰應該派出韓職三星獅王牌投手元兌仁掛帥先發，並點出贏球關鍵。

本季轉戰大聯盟勇士隊的韓籍游擊手金河成、教士隊的宋成文，都因為受傷無緣經典賽戰場。道奇韓裔工具人艾德曼（Tommy Edman）休賽季動腳踝手術，同樣辭退南韓隊。姜正浩坦言，缺少多名大聯盟好手對戰力確實有影響，但想要晉級複賽就勢必要先擊敗台灣，他認為由洪昌基、金慧成、李政厚等人組成的國家隊打線，仍具備足夠競爭力。

姜正浩點名元兌仁應該要先發投台灣，捷克交給柳賢振，澳洲則是由郭彬或高永杓擔任先發，對決日本要派文東珠，至於終結者角色，他預測將由高祐錫來關門。

元兌仁自2021年連5年單季至少先發26場、投球數超過150局，2025年達166.2局寫下生涯新高，是近年韓職最能穩定先發的本土投手，他曾入選東京奧運、杭州亞運、2023年經典賽和亞冠賽國家隊，國際賽經驗相當豐富，2025年先發27場戰績12勝4敗、防禦率3.24。

姜正浩分析，南韓隊對上日、台都有一定的勝算，但投手深度仍是最大隱憂，日本隊投手戰力雄厚，不怕65球的投球數限制，而南韓將面臨牛棚調度的不確定性，第2任投手將成為比賽勝敗的關鍵。

姜正浩也補出說道，對戰日本因減少守備失誤和保送，而對上台灣要全力求勝，面對澳洲的比賽後段必須守住，至於對捷克則是要避免突發狀況發生。姜正浩認為，奪冠是終極目標，但較現實的預期是在預賽取得3勝1敗的成績晉級。

