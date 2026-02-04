自由電子報
東超》國王13分差不敵東京電擊 晉級季後賽還有希望

2026/02/04 20:07

林書緯。（新北國王提供）林書緯。（新北國王提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新北國王今天在東亞超級聯賽小組賽最後一戰作客東京電擊，雖然杰倫攻下24分、林書緯挹注15分，仍以79：92敗下陣來，無緣提前晉級季後賽。

國王前次在新莊體育館和東京電擊交手以89：107敗下陣來，今力拚在客場討回顏面，前次對決陣中的洋將傑登、奧帝與桑尼此役都不在名單上，今外援陣容由杰倫與沃許本上陣。

國王開賽慢熱，打完首節以13：20落後地主，第二節更因沃許本陷入犯規麻煩、杰倫手感不佳，一度以全本土應戰，上週在TPBL單場飆出36分的林書緯連拿5分幫助國王止血，接著老將呂政儒也在外線放冷箭，節末回到場上的杰倫在第二節結束前飆進超大號壓哨三分彈，助隊打完上半場追到37：42。

易籃後，國王無法抵擋東京電擊的火力，單節被打出30：20攻勢擴大差距，決勝節更一度落後達20分，吞下對戰2連敗，杰倫20投7中拿下全隊最高24分、林書緯與沃許本都拿15分，呂政儒進帳9分。東京電擊5人得分超過雙位數，福斯特（Marcus Foster）攻下全隊最高29分。

東京電擊確定收下6強季後賽門票，國王落敗後戰績為3勝3負，是否晉級得視11日東京電擊與烏蘭巴托野馬之戰結果而定。

杰倫。（新北國王提供）杰倫。（新北國王提供）

沃許本。（新北國王提供）沃許本。（新北國王提供）

新北國王不敵東京電擊。（新北國王提供）新北國王不敵東京電擊。（新北國王提供）

