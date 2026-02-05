自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》投手大谷登板風險太高！美媒：若受傷恐賠近3億天價

2026/02/05 06:46

大谷翔平。（資料照，美聯社）大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平，不會在3月登場的世界棒球經典賽中登板投球。《The Athletic》記者德雷利克（Evan Drellich）指出，大谷若是在經典賽投球受傷，那保險公司最多要支付2億8000萬美元的理賠金。

德雷利克近日在Podcast節目《Foul Territory》中談到經典賽保險問題時，他表示，雖然無法得知確切的保險總額，但目前投手的保障期限長達4年、打者則為2年，導致保費極其昂貴。這主要是受到上屆經典賽的影響，波多黎各的狄亞茲（Edwin Díaz）和委內瑞拉明星內野手艾圖維（Jose Altuve）意外受傷，導致保險公司蒙受巨大損失，再加上目前市場上幾乎沒有其他保險公司參與競爭，缺乏競爭者也是保費居高不下的主因。

自上屆經典賽後保險審查更加嚴格，舉凡前一季待過60天傷兵名單、前一季最後3場因傷缺席2場以上、前一季8月最後一日前進傷兵名單、季後曾動過手術、生涯接受過2次以上手術球員，承保機率都銳減。

德雷利克也特別以大谷翔平為例，大谷日前已經決定只打不投，但如果投手大谷真的出賽發生受傷，保險公司最高可能需支付2億8000萬美元。考慮到大谷過去的傷病史，即便大谷想投，保險公司很可能也根本不會批准其以投手身分參賽。「若與球隊簽下高額合約的明星球員有一人受傷，保險公司就可能瞬間面臨巨大虧損。」德雷利克說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中