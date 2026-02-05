經典賽》投手大谷登板風險太高！美媒：若受傷恐賠近3億天價

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平，不會在3月登場的世界棒球經典賽中登板投球。《The Athletic》記者德雷利克（Evan Drellich）指出，大谷若是在經典賽投球受傷，那保險公司最多要支付2億8000萬美元的理賠金。

德雷利克近日在Podcast節目《Foul Territory》中談到經典賽保險問題時，他表示，雖然無法得知確切的保險總額，但目前投手的保障期限長達4年、打者則為2年，導致保費極其昂貴。這主要是受到上屆經典賽的影響，波多黎各的狄亞茲（Edwin Díaz）和委內瑞拉明星內野手艾圖維（Jose Altuve）意外受傷，導致保險公司蒙受巨大損失，再加上目前市場上幾乎沒有其他保險公司參與競爭，缺乏競爭者也是保費居高不下的主因。

自上屆經典賽後保險審查更加嚴格，舉凡前一季待過60天傷兵名單、前一季最後3場因傷缺席2場以上、前一季8月最後一日前進傷兵名單、季後曾動過手術、生涯接受過2次以上手術球員，承保機率都銳減。

德雷利克也特別以大谷翔平為例，大谷日前已經決定只打不投，但如果投手大谷真的出賽發生受傷，保險公司最高可能需支付2億8000萬美元。考慮到大谷過去的傷病史，即便大谷想投，保險公司很可能也根本不會批准其以投手身分參賽。「若與球隊簽下高額合約的明星球員有一人受傷，保險公司就可能瞬間面臨巨大虧損。」德雷利克說道。

