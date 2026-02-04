東超》盧峻翔飆全場最高32分但葛拉漢傷退 領航猿遭黃金國王逆轉

盧峻翔。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今天作客琉球黃金國王，「夜王」盧峻翔飆出全場最高32分，但洋將葛拉漢首節就傷退，禁區少一名重要戰力情況下，末節遭逆轉，最終以82：88落敗，目前他們以4勝2負排在分組第2，晉級6強季後賽機會還是相當高。

領航猿賽前在小組賽取得4勝1負，暫居分組第1，今天只要擊敗黃金國王即可拿下6強季後賽門票，也有機會以前兩名戰績直闖4強，而他們現階段對上黃金國王取得對戰2連勝，即便是客場，今天也有不少領航猿球迷到沖繩當地應援。

領航猿當家一哥盧峻翔今開賽手感火燙，3投3中連拿8分，助隊打出10：3攻勢，隨後他又連拿5分，單節獨攬15分，助隊擴大領先，但松脇圭志連飆兩記三分球讓黃金國王追到個位數差距，首節打完領航猿暫時以27：21領先。

不過，領航猿洋將葛拉漢首節因傷退場後就未再回歸，加上黃金國王在次節對盧峻翔嚴加看管，讓他命中率下滑，他們也逮到機會持續緊追，次節讀秒階段，資深後衛岸本隆一飆進三分球，半場打完追到46：49。盧峻翔在上半場就進帳21分，伯朗也有15分進帳；黃金國王方面，洋將庫利（Jack Cooley）拿下14分全隊最高。

易籃後，眼看黃金國王迎頭趕上，盧峻翔、白曜誠接力得分穩住領先優勢，只是岸本隆一適時在外線開火，又靠著拋投拿下超前分。不過，關達祐隨即跳出飆進三分球，加上伯朗罰球線上得分，3節打完雙方戰成74平。

領航猿末節開局一波5：0攻勢，但黃金國王很快追上並擴大到9分領先，領航猿也無力再次扭轉頹勢，吞下小組賽第2敗。

領航猿今天3人得分上雙，盧峻翔飆出全場最高32分、3籃板，伯朗19分、10籃板，李家慷進帳14分；黃金國王方面，庫利拿下16分全隊最高。

盧峻翔。（桃園領航猿提供）

葛拉漢。（桃園領航猿提供）

李家慷。（桃園領航猿提供）

伯朗。（桃園領航猿提供）

