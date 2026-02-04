自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》確定動刀恐報銷！台鋼重砲鐵捕張肇元吐心聲：最不甘心的是...

2026/02/04 21:42

張肇元。（資料照，記者陳逸寬攝）張肇元。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹重砲捕手張肇元昨傳出右手肘韌帶斷掉的重大傷情，今天聽取最後診斷，確定明天將進行右手肘韌帶重建（俗稱Tommy John或TJ手術），本季恐怕提前報銷。張肇元今天也在社群媒體發文，喊話目標盡早回到一軍。

2022年12月透過季後擴編選秀會從統一獅轉戰台鋼的張肇元，搖身一變成為球隊主戰捕手，上季他破繭而出，出賽105場打擊三圍.250/.315/.376，攻擊指數0.691，敲出10轟位居台鋼本土全壘打王，OPS+103，其長打率與純長打率（ISO）的聯盟PR值也有著73與78的不俗成績；防守端張肇元更是全面進化，阻殺率從2024年的0.233上升至去年的0.402。

今天張肇元也在Instagram限時動態發文表示：「謝謝大家的關心，我都有收到了。去年休賽季也做足了準備，結果在這時候要開刀，最不甘心的是暫時無法和大家一起奮戰。所以我會專注在復健上，以盡早回歸一軍的戰場為目標，也希望各位能繼續幫台鋼雄鷹加油，期待回到澄清湖和大家一起奮戰的日子。」

台鋼雄鷹休季續留當家洋砲魔鷹，又重金網羅FA最大咖土投黃子鵬，再加上陳文杰傷癒歸隊，本季誓言衝擊總冠軍，然而遇到張肇元恐怕整季報銷，球隊火力不僅大打折扣，最致命的還是球隊本來就相對薄弱的捕手戰力。在張肇元倒下後，預計將由老將劉時豪擔任球隊主戰捕手一職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中