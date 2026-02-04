中職》確定動刀恐報銷！台鋼重砲鐵捕張肇元吐心聲：最不甘心的是...

張肇元。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕台鋼雄鷹重砲捕手張肇元昨傳出右手肘韌帶斷掉的重大傷情，今天聽取最後診斷，確定明天將進行右手肘韌帶重建（俗稱Tommy John或TJ手術），本季恐怕提前報銷。張肇元今天也在社群媒體發文，喊話目標盡早回到一軍。

2022年12月透過季後擴編選秀會從統一獅轉戰台鋼的張肇元，搖身一變成為球隊主戰捕手，上季他破繭而出，出賽105場打擊三圍.250/.315/.376，攻擊指數0.691，敲出10轟位居台鋼本土全壘打王，OPS+103，其長打率與純長打率（ISO）的聯盟PR值也有著73與78的不俗成績；防守端張肇元更是全面進化，阻殺率從2024年的0.233上升至去年的0.402。

今天張肇元也在Instagram限時動態發文表示：「謝謝大家的關心，我都有收到了。去年休賽季也做足了準備，結果在這時候要開刀，最不甘心的是暫時無法和大家一起奮戰。所以我會專注在復健上，以盡早回歸一軍的戰場為目標，也希望各位能繼續幫台鋼雄鷹加油，期待回到澄清湖和大家一起奮戰的日子。」

台鋼雄鷹休季續留當家洋砲魔鷹，又重金網羅FA最大咖土投黃子鵬，再加上陳文杰傷癒歸隊，本季誓言衝擊總冠軍，然而遇到張肇元恐怕整季報銷，球隊火力不僅大打折扣，最致命的還是球隊本來就相對薄弱的捕手戰力。在張肇元倒下後，預計將由老將劉時豪擔任球隊主戰捕手一職。

