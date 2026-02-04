自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

亞洲杯桌球賽》馮翊新輕取卡達對手開紅盤 明天對決世界球王王楚欽

2026/02/04 21:38

馮翊新在小組賽首戰直落三解決卡達對手，首勝開張。（取自國際桌總官網）馮翊新在小組賽首戰直落三解決卡達對手，首勝開張。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名55的合庫好手馮翊新今晚在2026年亞洲杯桌球賽男單小組賽首役，以直落三輕鬆解決卡達選手阿布杜瓦哈伯，搶下首勝，明晚7點45將對決中國世界球王王楚欽。

面對世界排名205的阿布杜瓦哈伯，馮翊新並未遭遇太多抵抗，只花了20分鐘就以11:4、11:4、11:9輕騎過關；尋求衛冕的王楚欽首場同樣談笑用兵，直落三收拾印度選手帕爾。

女單方面，台灣女將首戰都遭遇重創，世界排名76的簡彤娟以7:11、10:12、7:11不敵世界排名第3的中國名將陳幸同；世界排名55的李昱諄面對世界排名第2的王曼昱也無計可施，以7:11、6:11、8:11吞下敗仗。

世界排名93的黃愉偼面對巴黎奧運女單銅牌、世界排名第10的日本好手早田希娜，前兩局打得頗具競爭力，以9:11、13:11不分軒輊。關鍵第3局，黃愉偼在4:7落後下奮力追到8:9，迫使對手叫出暫停，重回比賽後，早田連續反手搶攻得手，11:8驚險拿下；黃愉偼第4局一開局就連丟3分，即使喊出暫停也無法止血，很快的以4:11丟掉，吞下首敗。

18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬首戰以0:3敗給世界球后孫穎莎後，原定明天將出戰敘利亞女將扎扎，但扎扎今天因故退賽，讓印度顆粒名將芭特拉不戰而勝。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中