亞洲杯桌球賽》馮翊新輕取卡達對手開紅盤 明天對決世界球王王楚欽

馮翊新在小組賽首戰直落三解決卡達對手，首勝開張。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名55的合庫好手馮翊新今晚在2026年亞洲杯桌球賽男單小組賽首役，以直落三輕鬆解決卡達選手阿布杜瓦哈伯，搶下首勝，明晚7點45將對決中國世界球王王楚欽。

面對世界排名205的阿布杜瓦哈伯，馮翊新並未遭遇太多抵抗，只花了20分鐘就以11:4、11:4、11:9輕騎過關；尋求衛冕的王楚欽首場同樣談笑用兵，直落三收拾印度選手帕爾。

女單方面，台灣女將首戰都遭遇重創，世界排名76的簡彤娟以7:11、10:12、7:11不敵世界排名第3的中國名將陳幸同；世界排名55的李昱諄面對世界排名第2的王曼昱也無計可施，以7:11、6:11、8:11吞下敗仗。

世界排名93的黃愉偼面對巴黎奧運女單銅牌、世界排名第10的日本好手早田希娜，前兩局打得頗具競爭力，以9:11、13:11不分軒輊。關鍵第3局，黃愉偼在4:7落後下奮力追到8:9，迫使對手叫出暫停，重回比賽後，早田連續反手搶攻得手，11:8驚險拿下；黃愉偼第4局一開局就連丟3分，即使喊出暫停也無法止血，很快的以4:11丟掉，吞下首敗。

18歲的智淵乒乓球館小將葉伊恬首戰以0:3敗給世界球后孫穎莎後，原定明天將出戰敘利亞女將扎扎，但扎扎今天因故退賽，讓印度顆粒名將芭特拉不戰而勝。

