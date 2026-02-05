棒球》轉戰女子職棒前還有事要做 前兄弟打教莎菈對台灣球迷真情流露

莎菈餵球。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔體育中心／綜合報導〕曾於中華職棒中信兄弟隊擔任打擊教練的莎菈（Sarah Edwards），休季重返球員身分，透過選秀加入美國新成立的女子職業棒球聯盟（WPBL）洛杉磯隊。昨天莎菈在Instagram上發文，感謝台灣球迷過去一年支持與鼓勵。

現年29歲的莎菈出身紐約，擁有義大利血統的她曾效力多支義大利壘球聯賽球隊，2023年更成為大聯盟費城人隊史首位女性教練，也曾代表美國隊出戰世界盃。去年11月，莎菈在WPBL選秀會第三輪被洛杉磯選中，首個賽季預計於今年8月點燃戰火。

莎菈昨天在IG發文透露：「在WPBL於8月正式開打前，我還有一件很重要的事情要完成，我將回到義大利，重返位於Caronno（卡龍諾佩爾圖塞拉，Caronno Pertusella）的壘球隊！」

莎菈也回顧過去一整年在台灣擔任兄弟打擊教練的經歷，「去年在台灣，對我來說是一次大跨步走出舒適圈的冒險，不僅改變我的人生，也留下無數珍貴的回憶。我永遠感謝那些支持、鼓勵我的台灣球迷！」莎菈也為今年立下目標，「持續成長、努力付出、享受比賽，同時回饋我深愛的義大利壘球社群，以及對我意義非凡的美國女子棒球圈。」

