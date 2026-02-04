自由電子報
東超》好表現連日媒都來「挖角」盧峻翔：先效力領航猿但喜歡日本氛圍

2026/02/04 22:59

盧峻翔。（桃園領航猿提供）盧峻翔。（桃園領航猿提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕桃園領航猿今天在東亞超級聯賽小組賽最後一戰作客琉球黃金國王，可惜浪費了雙位數領先在末節遭逆轉，以82：88吞敗，但仍以4勝2負確定能獲得6強季後賽門票。陣中「夜王」盧峻翔飆出全場最高32分，表現也獲得日本媒體關注，直接在記者會上詢問他是否有意願旅日至B聯盟打球。

領航猿今天面對黃金國王一度取得雙位數領先，無奈洋將葛拉漢首節傷退後未能回歸，禁區戰力捉襟見肘情況下，末節難擋對手逆襲，吞下小組賽第2敗。

領航猿總教練卡米諾斯表示，「首先我們要先感謝將近200名來到日本的領航猿球迷給我們最大的支持，至於這場比賽，我們本來就知道會是一場很艱難的比賽。」

卡總點出，黃金國王洋將庫利在進攻籃板上的表現是一個關鍵，「但當我們開始比較控制住禁區的時候，松脇圭志、佐土原遼、小野寺翔太又都投進關鍵的三分球，而在第三節的時候，我們進攻有點當機，不太知道我們要跑什麼樣的方法，造成許多不好的出手選擇以及低命中率。不過，這場比賽我們最後只有輸6分，讓我們還是能夠晉級EASL季後賽，接下來就是看馬尼拉電氣的表現，決定我們能否拿到分組一。」

盧峻翔今天飆出32分仍無力助隊贏球，但他對於當地環境給予好評，「很開心來到沖繩的主場，這邊的環境跟氛圍我都很喜歡，他們在防守給我們很大的壓力，讓我們打得很困難，我們也對葛拉漢第一節受傷，感到很難過，很可惜我們最終未能拿下勝利。」

盧峻翔的好表現也獲得日本媒體關注，賽後有日媒向他提問，是否有意願到日本B聯盟打球，他笑說：「目前還是先以領航猿為主，不過未來有機會的話，還是會想要來日本，因為我滿喜歡這裡的氛圍跟環境。」

