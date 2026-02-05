自由電子報
NBA》獨行俠、巫師重磅交易！東契奇換來的「AD」又被賣掉

2026/02/05 07:06

戴維斯轉戰巫師。（資料照，美聯社）戴維斯轉戰巫師。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著NBA交易大限到來，各隊都在積極進行交易，其中獨行俠將10屆明星前場好手戴維斯（Anthony Davis）交易至華盛頓巫師，讓「77」東契奇（Luka Doncic）交易案的主菜正式離隊。

消息指出，獨行俠送出哈迪（Jaden Hardy）、羅素（D'Angelo Russell）、艾克森（Dante Exum）給巫師，換來米德爾頓（Khris Middleton）、強生（AJ Johnson）、布布拉漢姆（Malaki Branham）及巴格利（Marvin Bagley III）。

除了球員外，巫師更送出2張首輪籤與3張次輪籤，其中2張首輪籤都不是自己的，分別是2026年的雷霆籤以及2030年的勇士籤，本張籤帶有前20順位保護。

《ESPN》新資專家馬克斯（Bobby Marks）指出，本筆交易能夠讓獨行俠的總薪資降到奢侈稅線以下，在休賽季獲得更大的操盤空間。

對巫師來說，他們寄望的是下個賽季能夠重返競爭行列，在上個月巫師才跟老鷹交易來明星後衛楊恩（Trae Young），如今再網羅本季傷病不斷的戴維斯，為的就是希望用這兩人，加上薩爾（Alex Sarr）、喬治（Kyshawn George）、庫利巴利（Bilal Coulibaly）、強森（Tre Johnson）等人一同拚冠。

