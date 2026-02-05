NBA》衛冕軍雷霆一哥SGA受傷！ 砸2026年首輪籤交易七六人好手

七六人麥肯轉戰雷霆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍雷霆在今天發動交易，他們送出選秀籤來換取七六人後場好手麥肯（Jared McCain），補強球隊深度。

《ESPN》報導指出，雷霆一共送出4張選秀籤，分別是2026年的火箭首輪籤，以及3張次輪籤，分別是2027年雷霆/火箭/溜馬/熱火順位最佳者，以及2028年的雷霆與公鹿次輪籤。

麥肯是2024年首輪第16順位加入七六人的新星，在新人年賽季他場均可以轟下15.3分、2.4籃板、2.6助攻，原本是新人王的熱門人選，但卻遭遇左膝半月板撕裂傷勢報銷，僅打23場比賽。

麥肯在本季受到右手拇指韌帶傷勢撕裂影響，去年11月4日才回歸賽場，目前打了37場比賽只有1場先發，加上探花艾奇康（VJ Edgecombe）表現搶眼，麥肯的場均時間從新人年的25.7分鐘下滑到16.8分鐘，得分下降到6.6分，外帶2.0籃板與1.7助攻。

本筆交易讓七六人獲得選秀籤外還清出後衛的空間，讓他們有機會在休賽季續約表現不俗的葛林姆斯（Quentin Grimes），還有機會把巴洛（Dominick Barlow）的雙向合約轉正。

對雷霆而言，本季交易發生在一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）傳出腹部拉傷後，他將會在明星賽後接受檢查。在麥肯的交易過後，雷霆又發動另一筆交易，把狄恩（Ousmane Dieng）以及2029年次輪籤（老鷹與熱火順位較優者）換給黃蜂，拿到中鋒普朗利（Mason Plumlee），而黃蜂在拿到狄恩後又把他在另一筆交易換給公牛。

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大受傷。（資料照，美聯社）

