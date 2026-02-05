自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》衛冕軍雷霆一哥SGA受傷！ 砸2026年首輪籤交易七六人好手

2026/02/05 07:40

七六人麥肯轉戰雷霆。（資料照，法新社）七六人麥肯轉戰雷霆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍雷霆在今天發動交易，他們送出選秀籤來換取七六人後場好手麥肯（Jared McCain），補強球隊深度。

《ESPN》報導指出，雷霆一共送出4張選秀籤，分別是2026年的火箭首輪籤，以及3張次輪籤，分別是2027年雷霆/火箭/溜馬/熱火順位最佳者，以及2028年的雷霆與公鹿次輪籤。

麥肯是2024年首輪第16順位加入七六人的新星，在新人年賽季他場均可以轟下15.3分、2.4籃板、2.6助攻，原本是新人王的熱門人選，但卻遭遇左膝半月板撕裂傷勢報銷，僅打23場比賽。

麥肯在本季受到右手拇指韌帶傷勢撕裂影響，去年11月4日才回歸賽場，目前打了37場比賽只有1場先發，加上探花艾奇康（VJ Edgecombe）表現搶眼，麥肯的場均時間從新人年的25.7分鐘下滑到16.8分鐘，得分下降到6.6分，外帶2.0籃板與1.7助攻。

本筆交易讓七六人獲得選秀籤外還清出後衛的空間，讓他們有機會在休賽季續約表現不俗的葛林姆斯（Quentin Grimes），還有機會把巴洛（Dominick Barlow）的雙向合約轉正。

對雷霆而言，本季交易發生在一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）傳出腹部拉傷後，他將會在明星賽後接受檢查。在麥肯的交易過後，雷霆又發動另一筆交易，把狄恩（Ousmane Dieng）以及2029年次輪籤（老鷹與熱火順位較優者）換給黃蜂，拿到中鋒普朗利（Mason Plumlee），而黃蜂在拿到狄恩後又把他在另一筆交易換給公牛。

雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大受傷。（資料照，美聯社）雷霆一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大受傷。（資料照，美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中