體育 籃球 NBA

NBA》公牛主力大拍賣！ 場均18.6分「小白」轉戰黃蜂

2026/02/05 08:00

懷特（左）。（資料照，路透）懷特（左）。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕黃蜂與公牛進行交易，公牛將得分好手「小白」懷特（Coby White）與38歲老將康利（Mike Conley）換給黃蜂，並迎來塞克斯頓（Collin Sexton）以及狄恩（Ousmane Dieng）。

公牛在昨天與活塞跟灰狼的三方交易中，賣掉射手赫特（Kevin Huerter），拿到康利（Mike Conley）與艾威（Jaden Ivey），在今天他們選擇賣掉懷特並轉手賣掉康利，換來塞克斯頓、狄恩以及3張次輪選秀籤。

狄恩則是在今天先被雷霆賣給黃蜂換取普朗利（Mason Plumlee），黃蜂再轉手將他放進包裹當中賣給公牛。

懷特在2019年首輪第7順位被公牛選進，效力7個賽季是本季陣中效力公牛時間最長的球員，原本他會在今年夏天成為自由球員，如今加入近期7連勝，力拚附加賽的火燙黃蜂，有望提供不俗的火力支援。本季懷特出賽29場，平均可以拿下18.6分、4.7助攻，命中率44%。

公牛在交易大限前不斷將主力送走，包含2屆明星中鋒伍切維奇（Nikola Vucevic）、赫特、懷特等人，預計將會全力「開坦」。

老將康利傳出有可能被黃蜂買斷，並且因為他被灰狼與公牛各交易1次，因此得以在被買斷合約後重返灰狼。

