MLB》經典賽重要戰力！ 老虎隊李灝宇第4度參加大聯盟春訓

李灝宇將第4度參加大聯盟春訓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕老虎在今天公布春訓名單，其中在40人名單的台灣旅美好手李灝宇理所當然地身在其中，將會是他生涯第4年參加春訓。

李灝宇在2023年時就曾在費城人參加過春訓，轉戰老虎後連3年參加春訓，去年球季李灝宇獲得最多春訓打席但表現不佳，一共17場出賽，28打數敲出4支安打，其中3支是二壘安打，打擊率1成43，苦吞12K，選到2次四壞保送，攻擊指數僅0.476。

請繼續往下閱讀...

去年賽季李灝宇在3A繳出不俗表現，126場比賽敲出14轟創生涯新高，還跑出22次盜壘成功同樣寫生涯新猷，打擊率2成43，攻擊指數0.748，並在季末被放進老虎的40人名單當中。

李灝宇有望入選經典賽台灣隊，他在去年就表達高度參賽意願，甚至說出：「球隊不能阻止選手打經典賽，這個大家都知道吧。」並表示，其實去年12強賽就很想打，但是當時自己剛從受傷復出，無奈錯過這個比賽，後來看著台灣隊在12強賽奪冠的精采表現，也想要有一天能為台灣隊貢獻自己的一份力。

目前旅美的台灣小將當中，預計將參加大聯盟春訓的有被交易至太空人的鄧愷威、李灝宇、運動家莊陳仲敖，非40人名單的選手則有運動家林維恩、響尾蛇林昱珉，目前至少5名台將參加大聯盟春訓。被4度DFA的鄭宗哲則尚未確定動向。

老虎今天公布春訓名單。（圖片取自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法