MLB》已兩年無大聯盟機會 抗癌強打獲天使春訓邀請力拚再起

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯天使今天公布40人名單外但受邀大聯盟春訓的選手，其中在上個月與球隊簽下小聯盟約的抗癌強打曼西尼（Trey Mancini）也包含在內，力拚東山再起。

這份名單一共有27位選手，其中投手有14位、捕手4位、內野手5位以及外野手4位，曼西尼的名字則出現在內野手的欄位中。

目前33歲的曼西尼在大聯盟已累計7年球季，其中在2019年迎來生涯年，154場出賽敲出單季新高35轟與97分打點，wRC+132，但在隔年被診斷出罹患第三期大腸癌，經歷超過半年的化療後在隔年宣告回歸，但在2021年仍維持高檔水準，147場的出賽繳出21轟、wRC+105的成績單，拿下該年的東山再起獎。

然而曼西尼自從2023年過後就未再站上大聯盟舞台，雖然在2024年1月與馬林魚簽下小聯盟約，不過兩個月後則遭到釋出，迎來一整年的空窗期。去年2月下旬曼西尼轉戰響尾蛇，在3A打了74場比賽、OPS.895的成績，但仍在7月面臨釋出命運，直到上個月天使選擇與他簽小聯盟約，給予這位強打者再拚一次的機會。

The Angels have announced 27 non-roster players invited to Spring Training. #LAASpring pic.twitter.com/FIoNI8ZaAi — Los Angeles Angels （@Angels） February 4, 2026

