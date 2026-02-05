NBA》蓄意「撞翻」巫師吉祥物！ 湖人中鋒遭禁賽1場（影音）

海伊斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA官方今日宣布，洛杉磯湖人隊替補中鋒海伊斯（Jaxson Hayes）因在上週對陣華盛頓巫師的賽前介紹儀式中，蓄意推擠對方吉祥物，遭聯盟處以禁賽一場且不支薪的處分。

這起爭議事件發生於1月30日湖人客場挑戰巫師賽前。當時巫師隊吉祥物「G-Wiz」正揮舞著巨大的隊旗跑出球場，在經過湖人隊板凳席時，海伊斯突然伸出肩膀強力撞擊吉祥物。由於當時巫師啦啦隊員正準備進場，受撞擊倒地的吉祥物甚至波及到了其中一名舞者。

儘管海伊斯在該場比賽依舊替補上陣，貢獻10分、3籃板，幫助湖人以142：111大勝，且隨後也參與了剩餘的客場之旅，但聯盟在經審查後決定追加處罰。海伊斯將在當地時間週四湖人主場迎戰費城76人的比賽中被執行禁賽。

現年25歲的海伊斯本賽季作為湖人重要的板凳禁區戰力，場均繳出6.4分、3.8籃板，投籃命中率77.5%。

Jaxson Hayes shoved Wizards mascot, G-Wiz, in pre-game introductions



Hayes has been suspended for one game, per @ShamsCharania pic.twitter.com/x4xz2Ndw2I — Bleacher Report （@BleacherReport） February 4, 2026

