體育 網球

網球》艾卡拉茲澳網奪冠很幸運？ 蠻牛叔叔：對手不夠強

2026/02/05 09:03

艾卡拉茲與喬科維奇。（資料照，法新社）艾卡拉茲與喬科維奇。（資料照，法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕22歲的艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在澳洲網球公開賽男單奪冠，締造史上最年輕全滿貫紀錄，但納達爾叔叔東尼（Toni Nadal）近日在接受西班牙媒體採訪時認為，這是因為他的對手不夠強，所以能奪冠很幸運。

艾卡拉茲依序擊敗地主對手沃爾頓（Adam Walton）、德國老將漢夫曼（Yannick Hanfmann）、法國32種子穆得（Corentin Moutet）、美國19種子保羅（Tommy Paul）、 澳洲第6種子德米納爾（Alex de Minaur），德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），最後擊敗澳網10冠王喬科維奇（Novak Djokovic）稱王。

東尼肯定艾卡拉茲擁有出色的身體條件和技術，但他認為，雖然締造4大賽都奪冠的里程碑，這其實是是拜對手的水準都比他低，所以能奪冠有運氣的成分在。

「他運氣不錯。」東尼說：「因為他的對手不如他，以前你會遇到德波特羅（Juan Del Potro）、穆雷（Andy Murray）或瓦林卡（Stan Wawrinka），你知道你會打得很辛苦，如果他們狀態出色，他們甚至可以擊敗你。」

艾卡拉茲和義大利辛納（Jannik Sinner）統治目前的男子網壇，對此，東尼說：「就我個人而言，我更喜歡艾卡拉茲，當他們對峙時，比賽更多取決於艾卡拉茲的發揮，從數據上來看，我認為辛納稍微可靠點，因為他表現更穩定。」

