自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育

經典賽》保險爭議落幕！波多黎各確定參賽 預留3名額苦等隊長林多

2026/02/05 09:30

林多。（資料照，法新社）林多。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕先前因主力球員保險問題一度傳出棄賽危機的波多黎各，如今終於塵埃落定。根據波多黎各媒體《Primera Hora》報導，波多黎各棒球協會會長基雷斯（José Quiles）於今日宣布，球隊將如期參加3月舉行的第六屆世界棒球經典賽。

身為本屆奪冠熱門之一，波多黎各賽前卻深陷保險泥淖，包含預定隊長林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）以及強投貝里歐斯（José Berríos）在內，共計8名核心主力因過去的手術史或傷病紀錄，被保險公司判定「不予承保」，導致無法出賽。基雷斯會長對此一度態度強硬，暗示若核心成員無法全數歸隊，不排除整隊退出賽事。

不過，基雷斯在最新聲明中表示：「由於大部分被要求的投手已順利獲得保險許可，波多黎各將正式投入大賽。」目前30人名單中已確定27人，包含終結者狄亞茲（Edwin Díaz）、內野大將艾倫納多（Nolan Arenado）等名將皆在陣中。

值得注意的是，波多黎各特別預留了最後3個名額，報導指出，這3個位子是為了正與保險公司最後周旋的林多、柯瑞亞與巴耶茲（Javier Báez）而留。波多黎各代表隊將持續觀望保險問題的進展，力求以最強陣容出征。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中