經典賽》保險爭議落幕！波多黎各確定參賽 預留3名額苦等隊長林多

〔體育中心／綜合報導〕先前因主力球員保險問題一度傳出棄賽危機的波多黎各，如今終於塵埃落定。根據波多黎各媒體《Primera Hora》報導，波多黎各棒球協會會長基雷斯（José Quiles）於今日宣布，球隊將如期參加3月舉行的第六屆世界棒球經典賽。

身為本屆奪冠熱門之一，波多黎各賽前卻深陷保險泥淖，包含預定隊長林多（Francisco Lindor）、柯瑞亞（Carlos Correa）以及強投貝里歐斯（José Berríos）在內，共計8名核心主力因過去的手術史或傷病紀錄，被保險公司判定「不予承保」，導致無法出賽。基雷斯會長對此一度態度強硬，暗示若核心成員無法全數歸隊，不排除整隊退出賽事。

不過，基雷斯在最新聲明中表示：「由於大部分被要求的投手已順利獲得保險許可，波多黎各將正式投入大賽。」目前30人名單中已確定27人，包含終結者狄亞茲（Edwin Díaz）、內野大將艾倫納多（Nolan Arenado）等名將皆在陣中。

值得注意的是，波多黎各特別預留了最後3個名額，報導指出，這3個位子是為了正與保險公司最後周旋的林多、柯瑞亞與巴耶茲（Javier Báez）而留。波多黎各代表隊將持續觀望保險問題的進展，力求以最強陣容出征。

