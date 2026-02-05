自由電子報
MLB》棄投轉打靠炸薯條維生！ 前響尾蛇、道奇好手宣布退休

2026/02/05 10:48

佩洛塔正式宣布退休。（資料照，美聯社）佩洛塔正式宣布退休。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕曾奪下金手套與銀棒獎的38歲外野手佩洛塔（David Peralta），在今天正式宣布自己將從球界退休，結束11年的大聯盟生涯。

佩洛塔生涯初期是以左投手身分與紅雀簽約，然而控球問題加上肩膀手術讓他始終沒辦法突破新秀聯盟，路不轉人轉，佩洛塔選擇改練打擊，並在獨立聯盟繳出不俗表現，不過由於獨立聯盟的薪水不高，他在打球時還在麥當勞打工炸薯條維持生計。響尾蛇在2013年網羅佩洛塔，2014年佩洛塔在2A敲出6轟，攻擊指數高達0.839，季中就被響尾蛇升上大聯盟。

佩洛塔在2014年88場大聯盟出賽，敲出8轟、36分打點，標準化攻擊指數（OPS+）112，隔年表現再進化，149場出賽敲出17轟，外帶10支三壘安打成為聯盟三壘安打王，OPS+上升到137，2018年以30轟拿下銀棒獎，隔年拿下金手套獎，直到2022年他才被交易到光芒，結束長達8年半的響尾蛇大聯盟生涯，隨後他還待過道奇與教士隊，最後大聯盟出賽是在2024年。

佩洛塔在聲明中寫道：「我想要正式宣布從棒球界退休。感謝上帝賜予我的一切恩典，給了我最棒的父母與姊妹，始終如一地支持著我；還有我美妙的妻子與孩子們，總是無條件地陪伴在我身邊。感謝亞利桑那響尾蛇球團讓我夢想成真，謝謝你們相信我，並給我機會在這個世界上最高水準的棒球殿堂征戰。」

「我也要感謝我職業生涯中待過的其他球隊，包括坦帕灣光芒、洛杉磯道奇以及聖地牙哥教士。感謝麥凱（Dave McKay）將我磨練成金手套得主，感謝阿瑪多（Jose Amado）讓我拿到銀棒獎。當然，還要感謝所有對我而言如此特別的球迷們。」、「經過多年不懈的努力、奉獻與自律，我現在可以昂首挺胸地說：『我辦到了。』貨運列車（The Freight Train）已抵達了他的終點站：家。謝謝你，棒球！」

