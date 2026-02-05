自由電子報
MLB》前大谷翔平勁敵新東家出爐！ 合約最高能領1.89億

2026/02/05 10:57

安杜哈爾轉戰教士。（資料照，美聯社）安杜哈爾轉戰教士。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕30歲工具人安杜哈爾（Miguel Andujar）在今天傳出跟教士簽下一張1年400萬美元（約新台幣1.26億）合約，包含激勵獎金最多可以領到600萬美元（約新台幣1.89億）。

曾是洋基大物的安杜哈爾，2018年打出27轟，92分打點，打擊率0.297的表現，當年在美聯新人王的票選上只落後給大谷翔平屈居第二，然而卻因傷勢、自身弱點以及洋基隊人才濟濟等因素，表現急速下滑，在2022年高喊「賣我」、同年遭DFA（指定讓渡）後加盟海盜，隔年又再度遭到DFA。

2023年11月，運動家從讓渡名單中承接安杜哈爾的合約，2024年他在春訓表現火燙，儘管季初曾遭遇右膝半月板撕裂傷勢，但回歸後整年繳出打擊率0.285、wRC+103的不俗成績，2025年安杜哈爾大回春，分別在運動家與紅人合計出賽94場，打擊三圍.318//.352/.470，攻擊指數0.822，敲出10轟、44分打點，wRC+125創下新人年來最佳。

先前《紐約郵報》資深記者海曼報導，對安杜哈爾有興趣的球隊包含遊騎兵、教士、紅雀、小熊，以及他上季效力的紅人與運動家，最終由教士順利得標。

