MLB》粉絲呼籲抵制傳統無效！ 2連霸道奇傳將再訪白宮

2026/02/05 12:25

大谷翔平與川普。（資料照，美聯社）大谷翔平與川普。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管道奇球迷連番呼籲球隊抵制傳統，但根據《The Athletic》消息來源證實，甫達成世界大賽二連霸偉業的洛杉磯道奇隊，預計將再度前往白宮接受表揚。這也是大聯盟25年來首支連莊冠軍隊伍，準備重返華盛頓慶祝這項歷史性成就。

雖然目前確切日期尚未定案，道奇官方也尚未正式宣布接受邀請，但白宮官員向媒體透露，球隊確實有出席計畫。美國總統川普（Donald Trump）在道奇於世界大賽搶七大戰擊敗藍鳥隊後隨即發出邀請。事實上，道奇在2021年曾造訪由拜登（Joe Biden）主持的白宮，去年4月也曾與川普會面。

道奇的決定在加州引起部分輿論反彈，但球團強調這純粹是基於「棒球傳統」，曾於2019年效力紅襪隊期間拒絕見川普的球星貝茲（Mookie Betts），去年4月就曾隨隊出席，他當時強調：「這無關政治立場，而是關於道奇隊去年共同完成的成就。」總教練羅伯斯（Dave Roberts）也抱持相同看法，直言自己不是政客，只想延續傳統，並非要發表政治聲明。

有球迷希望道奇不要造訪白宮。（資料照，美聯社）有球迷希望道奇不要造訪白宮。（資料照，美聯社）

值得關注的是，道奇球團與川普政府之間的關係並非始終平穩。去年6月，聯邦探員曾試圖進入道奇球場停車場執行移民相關行動，遭到球團拒絕，道奇隨後更宣布捐款100萬美元（約3200萬台幣）資助受掃蕩行動影響的家庭。如今球隊計畫再度入宮，球團高層對外仍保持低調，主席凱斯頓（Stan Kasten）僅表示目前尚無可宣布的消息，但也未否認出訪傳聞。

