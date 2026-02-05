網球》宣布退休還是被酸 詹詠然樂觀表示：感謝大家對我的關心！

詹詠然（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕網球好手詹詠然在上月底宣布退休，網路有祝福也有惡評，妹妹詹皓晴更在社群網站為她發聲，對此，大詹樂觀表示，「感謝大家對我或是網球運動的關心！」她也強調會尊重每個人的意見跟想法。

36歲的詹詠然曾獲得2017年美國公開賽女雙冠軍，同年榮膺世界女雙球后，並包辦2018年、2019年法國公開賽混雙，以及2019年溫布頓錦標賽混雙金盃；她也角逐過4屆奧運、5屆亞運，總計獲得亞運5金3銀1銅、共9面獎牌。

雖然榮耀滿載，但詹詠然在網路卻不時遭到網友批評，在退休後還是被開酸，不被自家人祝福，相當罕見，對此，她今天出席台北國際書展時強調，事情有很多面向，有時外界看到的可能跟事實不大一樣，可以看她所寫的《你已是你所需的一切》書籍多了解她。

詹詠然說：「我不會對於我不了解的事情做評論，當然大家也都有自己的想法跟發言權，我都表達尊重，其實這就跟打球一樣，我們對面站的就是對手和全場觀眾，所以很習慣，應該要想的是如何專注在自己該專注的事情上。」

正式退休的詹詠然表示，陸續都有收到一些邀約，但是目前會想要先專注在整理好自己的狀態，想要先準備好再正式開啟新篇章。

