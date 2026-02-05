自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》宣布退休還是被酸 詹詠然樂觀表示：感謝大家對我的關心！

2026/02/05 12:25

詹詠然（記者吳孟儒攝）詹詠然（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕網球好手詹詠然在上月底宣布退休，網路有祝福也有惡評，妹妹詹皓晴更在社群網站為她發聲，對此，大詹樂觀表示，「感謝大家對我或是網球運動的關心！」她也強調會尊重每個人的意見跟想法。

36歲的詹詠然曾獲得2017年美國公開賽女雙冠軍，同年榮膺世界女雙球后，並包辦2018年、2019年法國公開賽混雙，以及2019年溫布頓錦標賽混雙金盃；她也角逐過4屆奧運、5屆亞運，總計獲得亞運5金3銀1銅、共9面獎牌。

雖然榮耀滿載，但詹詠然在網路卻不時遭到網友批評，在退休後還是被開酸，不被自家人祝福，相當罕見，對此，她今天出席台北國際書展時強調，事情有很多面向，有時外界看到的可能跟事實不大一樣，可以看她所寫的《你已是你所需的一切》書籍多了解她。

詹詠然說：「我不會對於我不了解的事情做評論，當然大家也都有自己的想法跟發言權，我都表達尊重，其實這就跟打球一樣，我們對面站的就是對手和全場觀眾，所以很習慣，應該要想的是如何專注在自己該專注的事情上。」

正式退休的詹詠然表示，陸續都有收到一些邀約，但是目前會想要先專注在整理好自己的狀態，想要先準備好再正式開啟新篇章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中