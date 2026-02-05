自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》苦命人生完結篇！ 勇士賣掉庫明加換老鷹禁區大將「KP」

2026/02/05 12:36

庫明加與波辛傑斯互換球隊。（圖片取自X）庫明加與波辛傑斯互換球隊。（圖片取自X）

〔體育中心／綜合報導〕金洲勇士與潛力前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的愛恨糾纏終於告一段落，今天他們與老鷹進行交易，換取禁區大將「KP」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）。

儘管先前勇士曾傳出打算全力追求「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），不過最終勇士仍與老鷹進行交易，除了波辛傑斯與庫明加外，勇士還送出射手希爾德（Buddy Hield）。

根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）指出，庫明加是字母哥交易談判的核心人物，因此勇士與老鷹的交易達成，基本宣告勇士退出了字母哥的交易談判。目前就要看公鹿是否會願意接受熱火或灰狼的報價，否則字母哥的交易案將會高機率被延遲到賽季後。

庫明加季前以2年4850萬美元（約新台幣15.2億）與勇士達成續約，不過他在去年12月底開始被冷凍，長達1個月沒有出賽，期間他也喊出「賣我」，最終如願離開，也讓雙方不用再被彼此牽制。

波辛傑斯是擁有護框能力又可以投外線的7呎2吋長人，然而本季他只有17場出賽，平均可以繳出17.1分、5.1籃板、2.7助攻，1.3火鍋，出席率會是他最大的問題。

此外，勇士還把傑克森戴維斯（Trayce Jackson-Davis）交易給暴龍，換取屬於湖人的2026年次輪選秀籤。

