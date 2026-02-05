自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 路跑

路跑》跑者快看！花東賽事提升規格 賽前吃辦桌、獎金提高

2026/02/05 12:42

東海岸運動觀光記者會現場嘉賓合影（官方提供）東海岸運動觀光記者會現場嘉賓合影（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕東海岸年度運動盛事正式邁入新紀元，2026 年賽事將以「全面進化」為核心，深度整合花東縱谷、長濱、瑞穗及豐濱等地方資源，串聯部落文化與低碳旅遊，邀請全台跑者與鐵人重返東海岸，感受「East of Taiwan」的運動度假魅力。

交通部觀光署副署長黃勢芳於記者會中表示：「東海岸『長濱雙浪金剛馬拉松』及『秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽』活動展現花東獨特山海景致，已成為具備國際知名度的觀光亮點。各賽事極具吸引力，熱門住宿甚至需一年前預訂，一位難求。東管處除了推廣運動舒壓，更以在地龍蝦美食為誘因，為跑者補充體力，成為活動一大特色。適逢農曆年前夕，觀光署呼籲民眾把握機會踴躍報名，一同感受東海岸獨一無二的運動魅力。」

台東縣政府觀光發展處處長卜敏正亦表示：「台東縣政府與東管處共同推廣運動觀光，連續11年蟬聯全台第一，提供滿足身心的健康旅程。發展出包括馬拉松、泛舟鐵人三項、熱氣球等豐富的陸、海、空體驗。由於熱門賽事期間住房常供不應求，建議民眾提早訂房，體驗多元魅力。」

邁入新里程碑的長濱馬拉松，今年以「金剛 Next：再進化-RUN to NEXT」為精神。獎金與裝備再進化，全馬及半馬組總獎金全面提升，並首創「20 人團報客製化 Logo 紀念 T」服務，為跑團與企業打造專屬榮耀。英雄盛宴「長濱辦桌」：賽前一日由長濱鄉公所舉辦「來長濱吃辦桌」選手之夜，以「將太平洋的冰箱搬上餐桌」為號召，集結在地職人手藝，為跑者準備最澎湃的賽前補給。

作為夏季全台唯一的泛舟鐵人賽事，2026 年首度推出運動迷必收藏的「限定毛巾衣」，並推出加值遊程與市集。縱谷 23.5N 風土餐席：東管處與花東縱谷國家風景區管理處合作，於賽前一日推出限定遊程，選手報名可同步加購。以「縱谷 23.5N」為軸線，引領選手從一盞茶、一桌風土料理到一片星空，用感官走進縱谷獨有的生活節奏。

知名運動型 YouTuber 「小 D 揪愛騎」擔任年度代言人。過去深耕單車旅遊的小 D，2026 年將發起自我挑戰，首度跨界實測「泛舟、路跑、單車」三項全能。小 D 在記者會表示，自己將報名長濱雙浪金剛馬拉松半馬以及秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽，並熱血喊話：「首次在東海岸以跑者與鐵人的身分，帶領大家實測賽道，體驗最純粹的運動快感！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中