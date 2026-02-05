自由電子報
NBA》穆雷39分、約基奇30分大三元做白工！尼克2OT力退金塊奪8連勝

2026/02/05 14:08

約基奇。（法新社）約基奇。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天尼克主場迎戰金塊的比賽，兩隊戰況十分膠著，甚至兩度進入延長賽，雖然單場砍下39分、約基奇（Nikola Jokić）還繳出30分大三元表現，但最終氣力放盡，由布朗森（Jalen Brunson）領軍的尼克以134：127艱苦拿下8連勝。

穆雷與約基奇在上半場帶領金塊得分，不過尼克也有湯斯（Karl-Anthony Towns）領銜，前兩節團隊以8顆三分球、超過5成的命中率以兩分差些微領先。

不過比賽在首節剩下31秒時場上出現小插曲，湯斯試圖帶球切入但頭部撞到瓊斯（Spencer Jones），導致右眼上方明顯出血，經過處理後使得湯斯一整場貼著OK蹦進行比賽，瓊斯則是打完第1節後就未再上場。

易籃後，尼克輪到布朗森和阿努諾比（OG Anunoby）跳了出來延續攻勢，但金塊除了穆雷與約基奇外，替補的小哈德威（Tim Hardaway Jr.）與斯特勞瑟（Julian Strawther）也加入戰局將比數扳平，將比賽帶入延長加賽，然而金塊在末節時，華森（Peyton Watson）的右大腿後側出現傷勢，最終只能一拐一拐地走回休息室。

雙方在延長賽第1節仍無法分出勝負，進入到第2節時，尼克靠著布朗森一人就砍下10分，搭配布里吉斯（Mikal Bridges）與薛米特（Landry Shamet）輸出，擊退背靠背出賽精疲力盡的金塊。

布朗森砍全場最高42分，外帶8籃板9助攻，湯斯挹注24分12籃板，阿努諾比進帳20分；金塊部分，穆雷攻下39分為全隊最高，約基奇則是以30分14籃板10助攻拿下傷癒回歸的第1場大三元表現。

布朗森。（路透）布朗森。（路透）

穆雷。（路透）穆雷。（路透）

