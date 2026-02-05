NBA》SGA等多名主力缺陣！雷霆「8壯士」只輸剋星馬刺10分

雷霆今天幾乎整組先發沒打，最終僅輸馬刺10分。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕馬刺今在主場迎戰多名主力缺陣的雷霆，靠K.強森（Keldon Johnson）攻下25分，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）挹注22分，以116：106拿下本季5度對戰的第4勝。

馬刺本季堪稱雷霆剋星，前3度交手都贏球，雷霆上月才在一哥「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）砍下34分領軍下收下對戰首勝，只是衛冕軍今除腹部拉傷的「SGA」外，包括霍倫格姆（Chet Holmgren）、多特（Luguentz Dort）、卡盧索（Alex Caruso）等主力也都無法上陣，只剩下8人出戰。

不過雷霆「8壯士」此役打出競爭力，雖然上半場最多落後22分，但平時沒有太多上場時間的替補陣容把握機會發揮，易籃後打出27：22攻勢，在末節開打前只有85：95落後，決勝節持續追分，倒數4分鐘更追到只剩4分差，也讓溫班亞瑪必須再度回到場上助隊拉開分差，黑衫軍最終捍衛主場收下2連勝。

馬刺此役外線命中率僅33%，罰球20投僅12中，都是面對陣容殘缺的雷霆仍無法徹底拉開分差的原因，K.強森替補貢獻25分、6籃板，溫班亞瑪22分、14籃板，2阻攻，福克斯（De'Aaron Fox）進帳15分，「城堡哥」卡瑟爾（Stephon Castle）14分、4助攻。

雷霆今以K.威廉斯（Kenrich Williams）25分最佳，J.威廉斯（Jaylin Williams）4顆三分球、8罰8中也有24分演出，威金斯（Aaron Wiggins）外線7投4中挹注20分，雷霆此役外線命中率達40%。

