自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》不給活路！ 山本由伸對台灣先發機率高、井端弘和說話了

2026/02/05 13:53

山本由伸。（資料照，美聯社）山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據日本媒體《TBS NEWS DIG》報導，日本經典賽監督井端弘和接受前讀賣巨人名投槙原寛己專訪時，透露世界大賽MVP，道奇隊的山本由伸有高機率會在首戰對台灣時先發上陣。

山本由伸在旅美第二個賽季就展現王牌身手，季後賽更一展大賽投手風範，先在世界大賽背水一戰的G6先發6局好投，隔天生死戰再度上陣，休息0天後援2.2局無失分，2天內熱投130球完全燃燒，帶領道奇完成2連霸，自己也奪下世界大賽MVP。

槙原寛己在訪談中詢問山本由伸是否會於第一場先發，井端監督回應：「這機率非常高。首戰極其重要，回想我自己過去參賽時，第一場球也打得相當辛苦。」後續槙原提到，首戰對手是在12強擊敗日本的台灣，只要拿下這場，感覺距離美國就不遠了，他認為山本由伸確實很有可能擔任開幕戰投手。

由於經典賽用球數相當嚴格，談到接替先發投手後的「第二先發」，植原特別推薦菅野智之，因為菅野在新東家尚未確定的情況下仍願意參賽，這份精神讓他非常支持。井端給出正面看法，他認為去年秋天交流賽徵召時，（日職）球員們對於大聯盟用球、投球計時器以及電子暗號傳遞器（PitchCom）的適應都相當掙扎。考慮到這些因素，擁有大聯盟經驗的菅野投手，表現水準還是與其他人截然不同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中