經典賽》不給活路！ 山本由伸對台灣先發機率高、井端弘和說話了

山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕根據日本媒體《TBS NEWS DIG》報導，日本經典賽監督井端弘和接受前讀賣巨人名投槙原寛己專訪時，透露世界大賽MVP，道奇隊的山本由伸有高機率會在首戰對台灣時先發上陣。

山本由伸在旅美第二個賽季就展現王牌身手，季後賽更一展大賽投手風範，先在世界大賽背水一戰的G6先發6局好投，隔天生死戰再度上陣，休息0天後援2.2局無失分，2天內熱投130球完全燃燒，帶領道奇完成2連霸，自己也奪下世界大賽MVP。

槙原寛己在訪談中詢問山本由伸是否會於第一場先發，井端監督回應：「這機率非常高。首戰極其重要，回想我自己過去參賽時，第一場球也打得相當辛苦。」後續槙原提到，首戰對手是在12強擊敗日本的台灣，只要拿下這場，感覺距離美國就不遠了，他認為山本由伸確實很有可能擔任開幕戰投手。

由於經典賽用球數相當嚴格，談到接替先發投手後的「第二先發」，植原特別推薦菅野智之，因為菅野在新東家尚未確定的情況下仍願意參賽，這份精神讓他非常支持。井端給出正面看法，他認為去年秋天交流賽徵召時，（日職）球員們對於大聯盟用球、投球計時器以及電子暗號傳遞器（PitchCom）的適應都相當掙扎。考慮到這些因素，擁有大聯盟經驗的菅野投手，表現水準還是與其他人截然不同。

