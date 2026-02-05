NBA》不是大型面交現場是虐菜場！米契爾29分率騎士打爆快艇

騎士米契爾率隊爆打快艇。（法新社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕昨進行震撼交易的騎士與快艇今在洛杉磯正面碰頭，米契爾（Donovan Mitchell）打30分鐘就拿29分，率隊以124：91輕取快艇，2連勝寫意到手。

快艇昨與騎士完成重磅交易，將11屆全明星哈登（James Harden）送到騎士，換回後衛葛蘭德（Darius Garland）以及一張2輪選秀籤，由於兩隊今就正式碰頭，也讓不少球迷戲稱是「大型面交現場」，還在養傷的葛蘭德今在賽前與新隊友碰面打招呼，美媒則預測哈登最快會在台灣時間週日與國王一戰迎來披上騎士戰袍首秀。

騎士今來勢洶洶，首節多點開花打出36：18攻勢，第二節延續火力，帶著62：42的大幅領先進入下半場，騎士前兩節8人有分數進帳，泰森（Jaylon Tyson）攻下全隊最高15分，米契爾（Donovan Mitchell）也有14分進帳，快艇以雷納德（Kawhi Leonard）16分最佳。

易籃後米契爾率隊持續拉開差距，末節騎士替補陣容持續輸出，快艇則把先發都換下，在分差超過30分之下，勝負也提前定調。

騎士此役團隊命中率51%，米契爾19投10中包括3記三分球攻下全隊最高29分，另有9助攻、4抄截，泰森挹注17分，施洛德（Dennis Schroder）板凳出發拿下11分。

快艇今天出現多達24次失誤，雷納德20投10中拿下全隊最高25分，柯林斯（John Collins）19分次之，布朗（Kobe Brown）、瑞士菜鳥中鋒尼德豪澤（Yanic Konan Niederhauser）各拿10分。

