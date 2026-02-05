樂天桃猿赴中壢仁海宮新春祈福、發春聯 鐵粉清晨6點到場力挺

樂天桃猿團隊赴中壢仁海宮新春祈福。（記者李容萍攝）

〔記者李容萍／桃園報導〕中華職棒樂天桃猿隊（Rakuten Monkeys）2026新球季蓄勢待發，球團今（5）赴中壢仁海宮新春祈福，由樂天桃猿團隊及樂天女孩親送春聯，與球迷一同分享春節喜氣。

樂天桃猿團隊為與球迷共迎新春，共準備3萬份春聯發送給球迷，今在中壢仁海宮舉辦「猿氣滿滿迎新春」活動，代理執行長森井誠之與樂天女孩熊霓現場發送限量「財猿滾滾」春聯，吸引大批球迷熱情參與，除了今日活動，球團也與達美樂披薩等在地夥伴合作，於指定據點供民眾免費索取，邀市民一同挺桃猿、迎馬年。

請繼續往下閱讀...

森井誠之表示，今天親臨仁海宮得知已有200年的悠久歷史覺得相當震撼，且台灣將宗教信仰與棒球賽事結合的獨特文化讓他相當驚奇，特別是去年媽祖親臨球場加持球隊的機緣，期望馬年能延續這份力量與保佑，深化與仁海宮的合作，保佑球隊再創佳績。

仁海宮董事長王介禧也說，很開心樂天桃猿團隊今天來到仁海宮，球隊能與宗教文化結合非常難得，除了恭喜樂天桃猿去年奪得總冠軍，也祝福球隊繼續努力、順利達成二連霸。

現場有球迷清晨6點便前來排隊守候，表示自己從Lamigo時期就支持到現在，看到球隊與在地信仰中心合作非常有意義；另有一對國小姊弟開心地說，深受世界棒球12強賽感動開始支持樂天桃猿，最喜歡的球員是陳晨威，要將領到的春聯貼在房間，祈願球隊今年再創榮耀。

桃園市長張善政日前赴棒球場替球隊加油打氣時，強調去年在逆境中奪冠的「不放棄」精神凝聚了整座城市，市府將持續作為球隊最堅強的後盾，除協助球團擇定二軍住宿環境，也持續改善場館設施。主球場去年初完成排水、燈光、座椅升級後，去年球季後接著啟動頂棚結構穩定工程；副球場預計3月完成噴灌系統與計分板修繕，讓球員專心拚、球迷放心挺。

樂天桃猿團隊赴中壢仁海宮新春祈福，並與樂天女孩親送春聯，與球民一同分享春節喜氣。（記者李容萍攝）

仁海宮董事長王介禧（左）、樂天桃猿代理執行長森井誠之（中）與樂天女孩熊霓（右）一同發送春聯。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法