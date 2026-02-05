亞洲杯桌球賽》19歲新星張佑安扳倒沙國好手 小組賽首勝到手

張佑安。（資料照，取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣19歲新星張佑安今在2026年亞洲杯桌球賽男單小組賽以3：1力克沙烏地阿拉伯好手阿爾哈德拉維（Ali Alkhadrawi），收下生涯在亞洲杯的首勝。

世界排名106的張佑安去年在WTT新加坡青少年大滿貫賽勇奪U19歲組男單冠軍，近日和日本T聯賽東京木下大師隊簽下2年合約，成為台灣一哥林昀儒的隊友。

請繼續往下閱讀...

張佑安生涯首度征戰亞洲杯，此次中國向鵬、哈薩克一哥傑拉希曼柯（Kirill Gerassimenko）、以及阿爾哈德拉維同組，昨在首戰以1：3不敵向鵬，今重整旗鼓，面對世界排名234的阿爾哈德拉維，以11：7、6：11、11：3、11：8告捷。17歲台南小將郭冠宏今以0：3不敵世界排名第2的中國「小石頭」林詩棟，目前戰績同樣為1勝1負。

女單方面，世界排名76的簡彤娟今以11：6、11：5、10：12、11：4，擋住烏茲別克卡瑪洛娃（Arujan Kamalova）反撲收下首勝。18歲小將葉伊恬昨不敵世界球后孫穎莎，今天對手敘利亞女將扎扎退賽，明將交手印度顆粒名將芭特拉（Manika Batra）力拚分組第2晉級。

