自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

亞洲杯桌球賽》19歲新星張佑安扳倒沙國好手 小組賽首勝到手

2026/02/05 14:55

張佑安。（資料照，取自WTT官網）張佑安。（資料照，取自WTT官網）

〔記者盧養宣／綜合報導〕台灣19歲新星張佑安今在2026年亞洲杯桌球賽男單小組賽以3：1力克沙烏地阿拉伯好手阿爾哈德拉維（Ali Alkhadrawi），收下生涯在亞洲杯的首勝。

世界排名106的張佑安去年在WTT新加坡青少年大滿貫賽勇奪U19歲組男單冠軍，近日和日本T聯賽東京木下大師隊簽下2年合約，成為台灣一哥林昀儒的隊友。

張佑安生涯首度征戰亞洲杯，此次中國向鵬、哈薩克一哥傑拉希曼柯（Kirill Gerassimenko）、以及阿爾哈德拉維同組，昨在首戰以1：3不敵向鵬，今重整旗鼓，面對世界排名234的阿爾哈德拉維，以11：7、6：11、11：3、11：8告捷。17歲台南小將郭冠宏今以0：3不敵世界排名第2的中國「小石頭」林詩棟，目前戰績同樣為1勝1負。

女單方面，世界排名76的簡彤娟今以11：6、11：5、10：12、11：4，擋住烏茲別克卡瑪洛娃（Arujan Kamalova）反撲收下首勝。18歲小將葉伊恬昨不敵世界球后孫穎莎，今天對手敘利亞女將扎扎退賽，明將交手印度顆粒名將芭特拉（Manika Batra）力拚分組第2晉級。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中