HBL》上季女子組亞軍永仁大勝苗商 8強首場開紅盤

永仁高中拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕HBL高中籃球聯賽今天展開8強賽，上屆勇奪女子組亞軍的永仁高中，今天首場以75：58大勝苗栗高商，開出紅盤，不過總教練時超傑仍指出球員有進步空間，畢竟所有球員的經驗都屬稚嫩。

永仁在上季重返HBL女子甲級4強，最後才不敵北一女中收下亞軍，再來也送走9位高三畢業生，本季就以高一、高二球員為主體。

本季提前接下一姊重任的是上屆新人后黃翊蓁，她此仗就繳出19分、13籃板、4助攻、4抄截。時超傑指出，黃翊蓁本季就是提前接班，她上季可以專心進攻，畢竟有學姊罩，但如今的她除了進攻，在傳球策應等也需要進步才行。

由於本季僅2位高三球員，且高一、高二的球員也只有黃翊蓁在上季有較多上場時間，因此打硬仗的經驗值，將決定永仁本季的走向。時超傑認為，本季就是走一步是一步，畢竟球員的經驗都太嫩，有時進攻、防守都會亂掉，教練的工作就是讓球員努力穩定下來，不過也不會放棄前進4強的機會，若真的能「超標」前進小巨蛋的4強舞台，這批球員經驗將大加分，有利於未來。

永仁高中吳沛萱（白衣）切入拋投。（記者陳志曲攝）

永仁高中劉恩妮（白衣）三分出手。（記者陳志曲攝）

永仁高中鍾靜文（白衣）切入上籃。（記者陳志曲攝）

永仁高中黃翊蓁（白衣）進攻籃框。（記者陳志曲攝）

